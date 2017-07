Reducerile eMAG la consolele de gaming din cadrul campaniei electronic days sunt de pana la 40%. Poti profita de acestea pentru a face un cadou sau pur si simplu pentru a te bucura tu de experienta noilor jocuri aparute prin .

Oferte eMAG: Xbox One Slim 500 GB, Alb + FIFA 17 (token)

Consola Xbox One Slim aflata in reducerea eMAG din campania electronic days vine cu un design revizuit, consola fiind cu 40% mai mica decat modelul precedent, sursa de alimentare fiind acum inclusa in carcasa consolei. Acesta vine cu culori mult mai luminoase in jocuri precum Gears of War 4 si Forza Horizon 3. Cu un raport de contrast crescut intre lumina si intuneric, tehnologia High Dynamic Range aduce o noua profunzime vizuala a jocurilor. O puteti cumpara cu o reducere de 21% de aici.

Consola Nintendo 2 DS Black & Blue la reducere pe eMAG

Consola Nintendo 2 DS este o versiune simplificata a consolei Ninentdo 3DS, care va permite rularea jocurilor disponibile pentru Nintendo 3DS, precum si Nintendo DS in 2D. Nintendo 2DS pastreaza multe din caracteristicile hardware ale consolei Nintendo 3DS, inclusiv acelasi control, compatibilitatea cu biblioteca existenta de jocuri Nintendo DS, precum si caracteristici de conectivitate wireless, cum ar fi accesul la Nintendo eShop, StreetPass si functionalitatea SpotPass. O puteti cumpara de aici cu o reducere de 14% de aici si primiti si un joc Mario Kart 7.

Consola Ninentedo 2 DS White & Red la reducere

La oferta eMAG mai puteti gasi consola Nintendo 2DS versiunea White & Red la care primiti un joc New Super Mario Bros 2. Il puteti cumpara cu o reducere de 14% de aici.

Reduceri eMAG: Consola Playstation 4

Consola Playstation 4 din oferta eMAG vine cu mai multe caracteristici printre care posibilitatea de stocare a jocurilor, aplicatiilor, capturilor de ecran si videoclipurilor cu optiunile de 500 GB si 1 TB. Controlerul fara fir DUALSHOCK 4 a fost actualizat cu o noua senzatie vizuala si tactila, inclusiv cu o bara luminoasa colorata mai vizibila, pentru a va pune la dispozitie o parte chiar mai mare din joc. O puteti cumpara de aici la un pret special.

Sursa foto: By cristina87 / Shutterstock.com