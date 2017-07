Elon Musk a anuntat, marti, pe Twitter, ca a redevenit posesorul domeniului X.com, pe care l-a inregistrat in 1993, cumparandu-l de la procesatorul de plati online, PayPal. Celebrul antreprenor american a spus ca nu are planuri imediate pentru X.com, ci ca acest domeniu are mai mult valoare sentimentala pentru el, potrivit News.ro.

"Thanks PayPal for allowing me to buy back http://X.com ! No plans right now, but it has great sentimental value to me", a scris Elon Musk, pe Twitter.

Infiintata de Elon Musk impreuna cu mentorul sau in afaceri, Greg Kouri, in 1999, X.com a fost una dintre primele banci online. Dupa fuziunea X.com cu Confinity, Elon Musk a fost inlocuit la conducerea companiei cu Peter Thiel, iar in 2001 X.com a devenit PayPal.

Nici Elon Musk, nici PayPal, care a confirmat tranzactia, nu au spus cat a costat domeniul. Un astfel de domeniu aduce o recunoastere semnificativa pentru brandul care-l detine.

Nu este clar daca Elon Musk ii va atribui o functie simbolica sau va folosi X.com pentru unul din produsele sale. In cel de-al doilea caz, domeniul ar fi potrivit atat pentru SpaceX, cat si pentru Tesla Model X.

Musk este unul dintre cei mai de succes antreprenori din tehnologie la ora actuala, beneficiind si de o imagine foarte buna. Acesta detine, printre altele, companiile Tesla, SpaceX, SolarCity, Hyperloop, OpenAI si Neuralink, avand un venit estimat la 15,3 miliarde de dolari.