Vodafone Romania ofera companiilor serviciul Smart Invoice, o solutie dedicata pentru emiterea si gestionarea facturilor fiscale si a altor documente de plata, precum facturi proforme, chitante si avize. Noua solutie din cadrul portofoliului „Ready Business” este adresata companiilor mici si mijlocii, indiferent de domeniul de activitate.

„Conform informatiilor transmise de 4500 companii prin intermediul platformei Ready Business Score, 55% dintre business-urile din Romania utilizeaza in procesul de facturare solutii software dedicate. Smart Invoice este solutia optima pentru a raspunde rapid si eficient provocarilor acestui proces. Necesitatea unei astfel de solutii este sustinuta de nevoile de mobilitate identificate in piata, precum si de rata de penetrare a smartphone-urilor si a tabletelor”, a declarat Daniel Bobu, Director Enterprise Marketing, Vodafone Romania.Accesul in Smart Invoice se realizeaza direct din browser, prin intermediul unei conexiuni securizate. Utilizatorii au acces la functionalitatile de emitere, livrare, stocare si gestionare a documentelor de plata intr-o maniera simpla si rapida. Mai mult, clientii vor avea acces la informatii actualizate privind incasarile, stocurile si situatia facturilor in timp real.

Smart Invoice se poate accesa de pe orice dispozitiv conectat la internet (desktop, laptop, tableta si smartphone). Acest serviciu ofera posibilitatea de a incasa online facturi, fiind acceptati toti procesatorii de plati online din Romania. Utilizatorii vor beneficia de o crestere a ratei de incasare prin facilitatile de management al incasarilor si prin sistemul de notificari automate trimise clientilor.