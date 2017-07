Telefoanele 4G ieftine sunt la mare cautare pentru ca iti permit sa te bucuri de internet mobil la cele mai bune viteze disponibile in Romania. Nu e nevoie sa cheltuiesti sume exorbitante pentru un astfel de telefon mobil, asa ca am selectat pentru tine cateva modele la pret redus.

Telefoane 4G iti ofera viteze de transfer pentru a putea urmari filme HD, pentru a descarca jocurile preferate, dar si pentru a transfera repede pozele si filmele facute in concediu. Vezi mai jos trei modele de telefoane 4G ieftine pe care le gasesti in oferta eMAG.

Telefoane 4G ieftine: Samsung Galaxy J7

Samsung Galaxy J7 este unul dintre telefoanele 4G ieftine care te ajuta sa faci cele mai clare fotografii chiar si in cele mai intunecate conditii cu ajutorul lentilelor foarte rapide cu o diafragma de f/1.9. In plus, cu ajutorul modului Beauty pozele de tip selfie vor fi mai clare. Bateria telefonului Samsung Galaxy J7 este de 3300 mAh, ceea ce iti ofera posibilitatea navigarii pe net, vizionarii unor video-uri si ascultarea melodiilor preferate pentru o perioada mai indelungata. Telefonul are un procesor Octa Core si o memorie interna de 16GB.

Telefonul se vinde la eMAG cu o reducere de 28%, insa mai multe detalii despre caracteristicile lui poti verifica AICI.

Samsung Galaxy J3, in oferta telefoanelor ieftine

Samsung Galaxy J3 are un procesor Quard Core si un sistem de operare Android v5.1 (Lollipop). Are o memorie RAM de 1,5 GB si o memorie interna de 8GB. Telefonul dispune de dotari hardware bune, o tehnologie dual-SIM dual-standby si alta 4G LTE Cat4. Camera foto te ajuta sa surprinzi cele mai bune cadre din vacanta, dar si sa faci selfie-uri reusite. In concluzie, Samsung Galaxy J3 face parte din categoria telefoanelor 4G ieftine, insa fara sa faca rabat de la calitate.

Telefonul se afla in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 26%. Vezi AICI mai multe detalii.

Telefoane ieftine: Huawei P8 Lite

Inca un telefon ieftin 4G care merita atentia ta este Huawei P8 Lite. Ecranul IPS de 5" al telefonului Huawei P8 Lite imbunatateste aspectul imaginilor si unghiurile de vizibilitate. Camera din spate de 13 MP asigura, in mod exceptional, imagini clare si de inalta calitate, in timp ce camera frontala de 5 MP permite capturarea de selfie-uri colorate si efectuarea de apeluri video. Avantajul utilizarii unui procesor Octa Core inseamna performante superioare cu un consum minim de energie – rulati mai multe aplicatii simultan, incarcati rapid pagini web sau rulati fisiere video fara intreruperi.

Telefonul se gaseste in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 27%. Vezi pretul AICI.

