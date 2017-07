Centrul IT din Ucraina va gazdui IT Arena - cel mai mare eveniment IT din Ucraina si Europa de Est in luna septembrie. IT Arena este un eveniment de trei zile in care cele mai recente idei progresive si strategii de imbunatatire a afacerilor de la producatorii de schimbari globale vor fi dezvaluite publicului.

IT Arena a anuntat recent primii 8 speakeri pentru editia din 2017. Reprezentantii Jugnoo, 500 Startups, Indiegogo, Amazon Web Services, TechCrunch, Bayer si altii vor fi prezenti din cele trei domenii: Afaceri, Produse si Tehnologie. In total, aproximativ 40 de speakeri vor fi prezenti pe scena IT Arena. Printre cei care au participat in trecut la acest eveniment se numara si reprezentanti Twitter, Uber, Facebook, Philips, Samsung, IBM, Google, Microsoft etc.

Pe langa conferinta, IT Arena va gazdui si o competitie a startup-urilor, in care peste 100 de companii din Europa isi vor prezenta cele mai bune idei si produse. Castigatorii isi vor putea prezenta ideile de afaceri si in prima zi a conferintei. Cele mai bune 10 startup-uri vor fi selectate de un juriu si vor fi prezentate pe scena principala a IT Arena in a doua zi. Inscrierile se pot face pana la data de 20 septembrie prin intermediul site-ului: https://itarena.ua/call-for-startups/.

Conferinta va gazdui, de asemenea, o Expozitie Tech, o mare expozitie a tehnologiei ucrainene. Participantii isi vor prezenta ideile, aplicatiile, telefoanele, dispozitivele, tehnologiile inteligente si robotii, care au fost proiectate sau produse in Ucraina. Toate startup-urile si companiile din IT care lucreaza in domeniul tiparirii 3D, Robotica, Drone, tehnologii Wearable, Real Estate Augmented & Virtual, Solutii IT, Case inteligente si Smart city sunt invitate sa participe la Tech Expo: https://itarena.ua / Tech-expo /.

In acest an IT Arena va organiza si peste 30 de intalniri. Ele vor avea loc in 10 restaurante si spatii de lucru din jurul pietei Rynok, inima centrului orasului Lviv. Intalnirile sunt deschise pentru participantii la IT Arena, dar trebuie sa va inregistrati in prealabil. Acestea vor avea loc duminica, 1 octombrie, intre orele 11:00 si 19:00.

Daca aceste trei zile pe care le poti petrece cu speakeri talentati si in care poti afla idei indraznete de afaceri nu va conving, poate uimitoarea petrecere va reusi. Cea de-a doua zi a IT ARENA se va incheia cu Festivalul Futureland 2017, un mare festival de tehnologie si muzica electronica, unde DJ duo Cassius, celebru in toata lumea, va incheia in acest an! Este locul perfect pentru networking sau pur si simplu pentru distractie!

Nu va faceti alte planuri pentru aceste date pentru ca vi le-am facut noi !

Bilete aici > https://itarena.ua/#ticket

http://itarena.ua