Siemens si Primaria Municipiului Alba Iulia au prezentat saptamana aceasta concluziile cercetarii “Smart Cities Research”. Implementarea tehnologiilor prezentate in studiu ar putea genera, cumulat si pe o perioada de 35 de ani, beneficii directe si indirecte in valoare de 532 mil. euro, pentru oras.

Studiul realizat de Siemenes a fost initiat anul trecut si a inclus orasul Alba Iulia, alaturi de Aberdeen si Londra din UK, Bruxelles si cartierul Kartal (Turcia). In cazul Alba Iulia, cercetarea a analizat trei domenii prioritare – conectivitate, transporturi si energie, trasand directiile de investitii, estimand costurile si beneficiile si creionand urmatorii pasi pentru oras.

“Ne-am propus sa demonstram potentialul concret al unui oras din Romania de a se transforma intr-un oras al viitorului, cu o structura urbana conectata, deschisa, prietenoasa cu mediul si cu un consum redus de resurse. Tehnologiile inteligente pot fluidiza traficul si scadea numarul acceidentelor, pot eficientiza consumul energetic sau oferi flexibilitate producatorilor industriali. Astfel, ele fac viata mai usoara pentru fiecare dintre noi”, a spus George Costache, CEO Siemens Romania (foto dreapta).

La randul sau, primarul Municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, subliniaza ca resedinta de judet “anexeaza o noua premiera la nivel de tara, avand alaturi de orase ca Londra, un studiu complet, practic, asupra Smart City”.

Conform cercetarilor realizate de Siemens, pentru a implementa tehnologiile inteligente identificate in cele trei domenii analizate, orasul Alba Iulia ar trebui sa investeasca 227 mil. euro, iar valoarea beneficiilor, inclusiv a celor indirecte, s-ar ridica la 532 mil. euro, cumulat pe o perioada de 35 de ani.

Cercetarea identifica digitalizarea drept oportunitatea pentru Alba Iulia de a imbunatati calitatea vietii locuitorilor si a creste atractivitatea orasului pentru turisti, oferindu-le acestora din urma o mobilitate crescuta in regiune.

"Infrastructura unui oras se va putea rezolva cu digital si Internet of Things. A patra revolutie industriala a venit peste noi si, daca nu reusim sa ne adaptam, sa intelegem ce se intampla, ea va merge mai departe...si cu noi, si fara noi", spune George Costache.

Aceasta a patra revolutie industriala va integra si revolutia digitala pentru orase. Ele trebuie sa fie interesate de mobilitate, energie, cladiri inteligente. Digitalizarea permite mentenanta predictiva, trebuie sa gandim in viitor - cum va arata traficul, cladirea, cum va arata problema parcarilor. Daca gandim acum, cand se va intampla, vom avea solutii. George Costache, CEO Siemens Romania

Cetateanul este gandit, in prezent, ca un client. Gresit!

In prezent, cetateanul este gandit si vazut de catre autoritati ca un client, or aceasta atitudine este gresita, considera CEO-ul Siemens Romania. Acesta ar trebui sa devina partenerul investitorilor Smart City.

Datele colectate de noi si partenerii nostri ar trebui sa ajunga la cetateanul orasului asa cum trebuie - dedicat. Degeaba povestim cetatenilor ca o strada nu este luminata corespunzator, sau ca energia este scumpa, el asteapta solutii si, deseori, este dispus sa se implice. Trebuie sa ne gandim cum facem consumul mai eficient si cum inlocuim acele becuri, cu unele inteligente, mai bune.



Incidental, vor aparea stiinte si job-uri interconectate cu Orasele Inteligente. Astfel, vor exista specialisti IT pe aceste zone, big data analysts. "Infrastructura energetica trebuie sa se adapteze sistemului. IoT va evolua catre un ecosistem interconectat care va potenta orasele prin combinarea si filtrarea datelor. Relatia dintre oras si cetatean este foarte important".

Principalele rezultate ale studiului

Conectivitate

Tehnologiile analizate in studiu sunt orientate catre imbunatatirea experientei turistice, a cresterii numarului de vizite si a sumelor cheltuite de turisti pe perioada sederii in Alba-Iulia si includ: o platforma turistica integrata, WiFi gratuit extins, serviciu de inchiriere biciclete electrice, beacon-i de geolocatie si realitate augmentata si posibilitatea obtinerii de bilete online pentru transportul in comun.

Foto jos - parte din proiectele Alba Iulia Smart City si companiile castigatoare

Prin integrarea informatiilor de cazare, a celor de transport si a detaliilor legate de evenimente in aplicatia turistica a orasului, Alba Iulia poate imbunatati experienta turistilor si oferi in acelasi timp promovare unui numar mai mare de afaceri locale, crescând astfel si sumele cheltuite de catre vizitatori. In egala masura, o solutie integrata de bilete online poate, prin legitimatii de calatorie contactless, sa faca viata turistilor mai usoara.

Dintre tehnologiile analizate la acest capitol, cea mai rapida amortizare este preconizata pentru extinderea acoperirii cu WiFi gratuit si inchirierea de biciclete electrice. O tendinta in marile orase europene, bicicletele electrice sunt foarte utilizate de turisti, crescand gradul de mobilitate. Acestea pot fi dotate cu ecrane tactile ce ofera informatii despre obiective turistice, restaurante sau chiar harti ale oraselor. O astfel de solutie exista in Copenhaga.

Transporturi

Una dintre tehnologiile propuse de studiu este reprezentata de senzorii operationali, ce permit colectarea informatiilor din infrastructura de transporturi, ajutând la crearea unui inventar al activelor si conditiei in care acestea se afla. Sistemul este mai eficient decât varianta colectarii manuale a datelor si aduce beneficii indirecte, cum sunt reducerea accidentelor sau scaderea numarului de drumuri inchise.

Planificarea in timp real a calatoriilor si sistemele de parcare inteligente sunt, de asemenea, tehnologii cu impact pozitiv asupra mobilitatii turistilor si locuitorilor orasului.

Potrivit studiului Siemens, printr-un sistem de senzori care ar inregistra locurile de parcare disponibile si apoi ar distribui informatia utilizatorilor pe sistemele GPS sau direct pe telefoane printr-o aplicatie, s-ar reduce ambuteiajele, iar soferii ar economisi, anual, 44.000 de ore petrecute in trafic, adica echivalentul a 860.000 euro.

Energie

Alba Iulia si-a asumat reducerea emisiilor de CO2 cu 20% pana in 2020, iar tehnologiile inteligente sunt o componenta esentiala pentru atingerea acestui scop.

Investitia intr-un sistem inteligent de control al iluminatului stradal, este potrivit studiului, cea mai avantajoasa din perspectiva randamentului pe termen scurt. Cercetarea arata ca un program de iluminat inteligent ar putea genera economii la electricitate de 14GWh, bazat pe o reducere de 73% a consumului de energie pentru iluminat. Aceasta economie este echivalentul cererii de energie a 5.000 de locuitori, anual.

In plus, pe termen lung, investitiile in retele electrice inteligente ar genera beneficii de peste 300 mil. euro. Tehnologiile de integrare a energiei regenerabile in retea sau utilizarea contoarelor inteligente se numara printre sistemele ce aduc beneficii importante.