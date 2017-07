Combine frigorifice, masini de spalat vase sau diverse aparate de bucatarie se afla la reducere in aceasta perioada pe eMAG. Ti-am ales 4 electrocasnice care credem ca vor arata bine in bucataria ta:

Combina frigorifica Whirpool la reducere pe eMAG

Combina frigorifica Whirpool prezenta in oferta eMAG are o dimensiune de 188.5x59.5x65.5 (lxLxA cm) si un volum net total de 319 l. Aceasta are o clasa de eficienta energetica A+ si un consum energetic de 311 kWh/an. O poti cumpara de aici cu o reducere de 40%.

Aragaz Star-Light la reducere

Aragazul Start-Light din oferta celor de la eMAG vine dotat cu patru arzatoare cu aprindere electrica si un cuptor cu un volum de 56 l. Dimensunile aragazului sunt 85x50x55 cm (lxLxA cm). Acesta are o latime de 50 de cm si picioare ajustabile. Il poti cumpara la o reducere de 30% de aici.

Oferta eMAG la masina de spalat vase Beko

In oferta eMag vei gasi si masina de spalat vase incorporabila Beko. Aceasta are o clasa de eficienta energetica A+, un consum anual de energie de 237 kwh si un consum de 13 l de apa pe ciclul de spalare. Masina de spalat vase are 45 de cm latime si este echipata cu 10 seturi si doua cosuri. O poti cumpara cu o reducere de 35% de aici.

Blender Star-Light Toro la reducere

Ultimul dar nu cel din urma produs pe care ti l-am ales din oferta celor de la eMAG este blender-ul Star-Light Toro. Acesta vine cu o putere de 1000 de W, o capacitate de 1,5 l si 5 trepte de viteza. Il poti cumpara de aici cu o reducere de 32%.

Sursa foto: By Anna Andersson Fotografi / shutterstock.com