Oracle anunta 1000 de noi locuri de munca in Europa, Orientul Mijlociu si Africa. In cadrul campaniei "Change Happens Here" ("Schimbarea se intampla aici"), compania cauta urmatoarea generatie de reprezentanti de vanzari ambitiosi, determinati si competenti digital, pentru a sprijini dezvoltarea Oracle Cloud Computing.

Nevoia de a angaja noi oameni bine pregatiti vine in urma anuntarii rezultatelor financiare pentru anul fiscal 2017. Cu o majorare record de 58% a veniturilor totale din serviciile cloud, Oracle este in prezent compania de servicii cloud cu cea mai rapida crestere financiara. In plus, Oracle preconizeaza si pentru anul curent o crestere hiper-accelerata a afacerii cloud.

Oracle recruteaza candidati care provin din medii diferite si au profile diversificate, avand o experienta de munca intre doi si sase ani in resurse umane, marketing, recrutare, finante, aprovizionare sau vanzari. Compania cauta colegi care se caracterizeaza printr-un puternic sentiment de dezvoltare personala si care au abilitatea de a vinde unele dintre cele mai interesante tehnologii cloud din lume.

Candidatii pot aplica imediat pentru diverse posturi in zona EMEA, vizitand pagina web ”Change Happens Here" - oracle.com/experience Oracle cauta candidati absolventi care prezinta un interes aparte pentru tehnologie si o pasiune pentru transformarea pe care serviciile cloud le pot aduce intreprinderilor.

"Business-ul in cloud creste intr-un ritm foarte acceleratcreste intr-un ritm foarte accelerat, iar acum este momentul oportun sa aducem o noua generatie de talente in compania noastra. Cautam persoane orientate spre conexiuni, relatii, auto-motivate si inteligente, care isi propun sa contribuie la prosperitatea afacerii clientilor nostri si care livreaza rezultate excelente. Diversitatea este una dintre pietrele de temelie ale culturii unice Oracle. Dorim sa oferim celor 1.000 de persoane talentate posibilitatea de a-si schimba in bine traiectoria carierei, de a avea acces la cea mai performanta pregatire si dezvoltare posibila, progresand alaturi de compania cu cea mai rapida crestere a veniturilor din servicii cloud”, a declarat Tino Scholman, vicepresedinte Oracle Cloud in regiunea EMEA.