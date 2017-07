Simfony Mobile lanseaza in Bucuresti proiectul pilot al primei retele publice bazate pe protocolul LoRaWAN, venind in intampinarea tuturor celor care doresc sa demareze propriul proiect IoT si care sunt in cautarea unor instrumente accesibile.

Reteaua LoRa Simfony va acoperi initial zona de Nord-Vest a Capitalei si va permite oricui sa conecteze senzori la retea prin intermediul platformei web. Procesul este simplu: utilizatorul isi face cont, adauga senzorii in platforma si configureaza device-urile cu datele specifice furnizate de platforma. Datele trimise de senzori vor fi disponibile in Platforma IoT Simfony sau vor putea fi directionate catre aplicatii externe.

Internet of Things (IoT) este un domeniu tot mai dinamic si promite sa schimbe radical societatea oferind oportunitati de imbunatatire a modului in care lucram, colaboram, facem cumparaturi si ne petrecem timpul liber. Una din tehnologiile relativ noi care contribuie la expansiunea rapida a Internet of Things este LoRaWAN. Aceasta permite transmiterea de date prin intermediul undelor radio in benzi de frecventa nelicentiate sub pragul de Gigahertz, precum 169 MHz, 433 MHz, 868 MHz (Europa) si 915 MHz (America de Nord).

Reteaua Simfony permite accesul public oricarui utilizator care vrea sa dezvolte un proiect folosind aceasta retea, persoana fizica sau juridica. Astfel, LoRa Simfony se adreseaza companiilor care vor sa dezvolte proiecte IoT, in special cele de tip Smart City (dar nu exclusiv), cât si pasionatilor de tehnologie care vor sa experimenteze cu tehnologia LoRaWAN.

In faza pilot, accesul la retea este semiautomat si necesita contactarea echipei de suport Simfony Mobile pentru activarea serviciului, insa in urmatoarea faza va deveni posibil accesul automat la platforma / retea. Utilizatorii isi vor putea conecta inclusiv propriile gateway-uri daca vor sa isi creeze o retea locala proprie. Limitarile legate de viteza de transfer a datelor si volumul limitat al acestora, adica faptul ca device-urile LoRa trimit cantitati mici de date la intervale lungi de timp, explica partial si multiplele beneficii ale LoRa - acoperire mare, costuri reduse, conectarea de senzori si dispozitive autonome / consum de curent foarte mic. In privinta echipamentului, la retea se pot conecta orice dispozitive compatibile LoRaWAN, care pot fi achizitionate direct de la vendori sau de la parteneri Simfony Mobile (Libelium, NAS, ELSYS, MiroMicro etc.).

In faza pilot, accesul la retea este gratuit. Planurile de viitor pentru reteaua LoRaWAN de la Simfony includ o lansare publica odata cu extinderea geografica a retelei pe baza cerintelor si feedback-ului din piata.

Prin reteaua LoRaWAN, Simfony Mobile urmareste sa dezvolte proiecte si sa deschida noi oportunitati de contact cu alte persoane sau companii care doresc sa dezvolte proiecte IoT precum si facilitarea dezvoltarii mediului IoT in general. Reteaua LoRaWAN vine in completarea ofertei existente de servicii ale Platformei IoT Simfony, o platforma disponibila online care ofera un set complet de instrumente, de la transmitere la vizualizare de date, pentru dezvoltarea rapida si eficienta de proiecte IoT sau M2M.

„Reteaua LoRa Simfony este deschisa tutoror celor care vor sa dezvolte un proiect IoT, de uz propriu sau oferit ca serviciu altor companii, persoane. Ca sa ofer cateva exemple: o companie vrea sa dezvolte o solutie de monitorizare si plata automata pentru o parcare privata unde sa aiba diferiti senzori LoRaWAN sau un serviciu de monitorizare de bunuri pe raza Bucurestiului sau poate o solutie de citire la distanta a contoarelor (gaz, energie, apa) – in toate aceste scenarii, reteaua LoRaWAN poate fi folosita eficient.”- Bog dan Balan, CEO Simfony Mobile.