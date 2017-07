Tehnologia avanseaza din ce in ce mai rapid si nevoia de date mobile de mare viteza este mai mare ca niciodata. Este foarte bine ca operatorii pregatesc lansarea serviciilor 5G din 2020, iar adoptarea lor va fi rapida. Si totusi, iata ca am ramas cu mai putin de trei ani pana la lansarea serviciilor si adevarul este ca 5G tot nu are standarde comune, iar fiecare producator sustine ca tehnologia sa este mai buna.

Sa ne uitam un pic in trecut. Prin anii ’80 apareau pentru prima data serviciile de telefonie mobila. Da, existasera in SUA si apoi in Europa telefoane in masina, care functionau pe tehnologia analog, dar care costau enorm si nu erau utile decat in masina. Telefoanele mobile ies la iveala abia prin 1984, tot pe tehnologie analog, semanand cu niste caramizi cu antena. Prima generatie este rapid inlocuita de o tehnologie mai performanta, 2G. Pentru prima data, se discuta si despre acces la Internet pe mobile, asa ca tehnologia evolueaza in 2.5G, EDGE. Culmea, in unele zone inca se foloseste la greu aceasta tehnologie.

Citeste articolul integral pe Playtech.ro

Sursa foto: Playtech.ro