In cazul in care esti in cautarea unui laptop nou, iti poti alege din cele 3 modele pe care ti le-am ales din cele aflate la reducere pe eMAG in cadrul campaniei Stock Busters.

Laptop Dell Inspiron la oferta pe eMAG

Laptopul Dell Inspiron din oferta celor de la eMAG vine cu un procesor Intel Core i3, un display LCD LED cu o diagonala de 13.6 inch, o memorie RAM de 4 GB si o placa video dedicata. Hard Disk-ul laptopulul are o capacitate de stocare de 1 TB. Il puteti cumpara de aici cu o reducere de 32%.

Reduceri eMAG: Laptop HP 250

eMAG are in campania Stock Busters un laptop HP ce vine cu un procesor Intel Celeron Dual-Core N3060. Display-ul este LCD LED cu o diagonala de 15.6 inch. Placa video integrata este integrata. Memoria RAM a laptopului este de 4 GB si il puteti cumpara de aici cu o reducere de 30%.

Laptop Acer redus cu 33% in campania Stock Busters

Laptopul Acer are un procesor Intel Celeron Dual-Core N 3350 si un display LCD ce are o diagonala de 15.6 inch. Memoria RAM a laptopului este de 4GB si il puteti cumpara de aici cu o reducere de 33%.

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: By George Rudy / Shutterstock.com