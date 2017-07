Vezi mai jos o lista cu cateva gadget-uri care nu ar trebui sa iti lipseasca din bagaj atunci cand pleci in vacanta si pe care le poti cumpara cu reducere de la eMAG.

Reduceri eMAG de Stock Busters: eBook Kindle

eBook Kindle are Wi-Fi incorporat care va permite sa descarcati carti in mai putin de 60 secunde. Ecranul Paperwhite ofera cu 62% mai multi pixeli, redand in mod exceptional texte si imagini clare, definite. Are un procesor de 10000 de MHz, o memorie interna de 4GB si o memorie RAM de 512 MB. Tehnologia ecranului este Paperwhite, iar diagonala este de 6 inch. eBook Kindle nu se vinde cu slot de memorie.

eBook Kindle se afla in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 14%. Vezi pretul AICI!

Oferta eMAG de Stock Busters: Camera video Sony

Camera video Sony Handycam are un procesor de imagine BIONZ X, rapid si care reduce nivelurile de zgomot din imagine. Acesta functioneaza impreuna cu senzorul CMOS Exmor R, pentru a reproduce fidel fiecare detaliu al scenei. In plus, obiectivul superangular Vario-Tessar de 29,8 mm de la ZEISS reda imaginea completa, asa cum v-o amintiti. Un zoom optic 27x si Clear Image Zoom 54x va permit sa va apropiati pentru a surprinde momentele de neuitat, fara a pierde din claritate. Inregistrarea video duala inregistreaza in doua formate simultan. Filmati in format AVCHD pentru materiale filmate de inalta calitate sau in format MP4 pentru partajare usoara online.

Camera video Sony se vinde cu o reducere de 30%. Vezi AICI mai multe detalii despre camera si cat costa.

Aparat foto digital Sony, la reducere la eMAG

Aparatul digital Sony este suficient de mic pentru a realiza fotografii excelente. Distanta de focalizare macro de 5 cm va permite sa surprindeti subiectul clar, chiar si de aproape. Butoanele pe camera sunt pozitionate astfel incat sa usureze utilizarea, iar butonul special pentru film faciliteaza inregistrarea de filme. Afisajul Clear Photo LCD, de tip 2,7, va permite sa vizualizati fotografiile si sa redati filmele cu efort minim. Este suficient sa apasati butonul si sa rotiti camera dintr-o parte in alta. Camera imbina automat o serie rapida de cadre, creand o singura imagine panoramica.

Aparatul foto de la Sony se vinde la reducere. Vezi mai multe detalii AICI.

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: Dreamstime.com