Microsoft a obtinut rezultate peste asteptarile analistilor in trimestrul patru fiscal, sustinute de serviciile cloud care se dezvolta rapid, transmite Reuters.

Veniturile diviziei cloud, care include platforma Azure si produsele pentru servere, au crescut cu 11%, la 7,43 de miliarde de dolari, in trimestrul patru fiscal incheiat la 30 iunie. Analistii anticipau venituri de 7,32 miliarde de dolari, potrivit News.ro. Rezultatele sunt un semnal clar ca strategia directorului general Satya Nadella, anuntata la preluarea functiei, in 2014, da rezultate.

Veniturile generate de Azure, care concureaza direct divizia AWS a Amazon.com, care este lider al pietei, aproape s-au dublat in trimestrul patru.

Si celelalte divizii ale Microsoft au realizat performante bune. Veniturile Office 365 pentru uz comercial, au urcat cu 43%, iar cele ale Dynamics 365, pentru servicii de management al relatiilor cu clientii si planificare a resurselor companiilor, au avansat cu 74%.

In cazul diviziei de computere personale, care include Windows 10 si Surface, veniturile au scazut cu 2%.

Profitul net al Microsoft a crescut de peste doua ori, la 6,51 miliarde de dolari, de la 3,12 miliarde de dolar in urma cu un an. Veniturile totale au urcat cu 9,1% in termeni ajustati, la 24,7 miliarde de dolari.

Sursa foto: Playtech.ro