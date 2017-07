Pe masura ce se plimba virtual prin modulele ISS pe Google Maps, vizitatorii pot vedea note care explica aspecte precum: zona unde astronautii fac antrenamente fizice, ce tip de alimente consuma sau unde desfasoara experimentele stiintifice, potrivit News.ro.

Imaginile din Statia Spatiala Internationala disponibile pe Street View pot fi accesate pe adresa: https://goo.gl/ynuzS9. Pentru vizualizarea imaginilor Street View de pe ISS din Google Maps, trebuie sa fie cautat Johnson Space Center din Texas, iar de acolo va aparea o optiune de a ”vizita” virtual Statia Spatiala Internationala.

Serviciul Street View, disponibil pe Google Maps si Google Earth, care a implinit 10 ani de la lansarea din mai 2007, este disponibil in 84 de tari, precum si in zone din Arctica si Antarctica. Google Maps are peste un miliard de utilizatori activi in fiecare luna.

Sursa foto: Facebook / NASA