Un raport realizat de Ericsson arata ca, in Romania, digitalizarea industriilor va genera un venit potential pentru jucatorii din industria IT&C de 8,4 miliarde de dolari pana in 2026. Dintre acestia, 3,2 miliarde dolari vor reprezenta venituri generate de tehnologia 5G, potrivit News.ro.

Totodata, oportunitatile de afaceri ale implementarii de tehnologii 5G in digitalizarea industriilor sunt estimate la peste 1,2 trilioane de dolari la nivel global in 2026.

Giovanni Dalla Vedova atrage insa atentia ca firmele trebuie sa-si reconsidere rolul daca vor sa profite din plin de avantajele noii tehnologii.

”Pentru a captura potentialul pietei, este nevoie de investitii sustinute in tehnologia 5G, dar si in dezvoltarea afacerii, modele ”go-to-market” si adaptare organizationala. Pentru a profita de avantajele acestei tehnologii, operatorii trebuie sa-si reconsidere rolul, sa se gandeasca la valoarea pe care vor s-o livreze si la ce model de afaceri trebuie folosit. ROI-ul (recuperarea investitiei - n.r.), in acest caz, va fi proportional cu atentia pe care acestia o acorda in a profita de avantajele acestei tehnologii”, a a declarat managerul de tara.

In plus, fiecare generatie noua de tehnologie aduce noi oportunitati de afaceri pentru operatori si alti jucatori. Pe masura ce jucatorii din piata reusesc sa conecteze mai multi oameni, mai multe terminale si sa creeze noi servicii, ei pot acum accesa noi surse de venit si isi pot eficientiza operatiunile cu fiecare noua generatie de tehnologie, potrivit reprezentantului Ericsson.

El considera ca, in acest mod, 5G poate reprezenta pentru jucatori oportunitatea de a intra pe o piata noua si de a avea un nou model de afaceri, pe masura ce vor asigura instrumentele si serviciile necesare in procesul de transformare digitala.

In 12 iunie, Telekom Romania si Ericsson au organizat prima demonstratie live a tehnologiei 5G din Europa de Sud-Est. Tehnologia 5G ar putea fi de zeci de ori mai rapida decat 4G, in timpul testelor fiind atinse viteze de pana la 24 Gbps. Ericsson pastreaza insa o legatura stransa cu toti operatorii, potrivit lui Dalla Vedova.

”Totodata, pastram o legatura stransa cu toti operatorii si analizam in mod constant moduri in care tehnologia noastra avansata ii poate ajuta sa-si imbunatatasca oferta catre clientii lor, sa deschida noi piete si sa descopere noi fluxuri de venituri. Cand noi contracte sunt semnate si comunicarea este agreata de toate partile, vom fi incantati sa le anuntam public”, a afirmat reprezentantul companiei.

La nivel global, exista mai multe sectoare in care avansul va fi puternic in viitor, iar unul dintre acestea este internetul mobil.

”Vedem mai multe zone de crestere. Internetul mobil va continua sa creasca puternic. Potrivit ultimului raport, in medie, vor exista zilnic peste un milion de noi abonati pana in 2022. 4G va fi tehnologia dominanta in 2018, avand cea mai rapida rata de adoptie din istorie”, a afirmat Dalla Vedova.

El a subliniat ca, in prezent, operatorii isi dezvolta retelele LTE in LTE-Advanced sau Gigabit LTE pentru a atinge viteze superioare, specifice fibrei optice. Dincolo de anul 2018, 5G va deveni un vector cheie de crestere, pe masura ce operatorii vor incepe testele comerciale si lansarea unor anumite servicii.

”In 2022, circa 15% din populatia planetei va avea acoperire 5G. Industria telecomunicatiilor se schimba in mod constant si, ca jucator de elita in acest domeniu, ne concentram pe talente, atat din punct de vedere al dezvoltarii de competente, cat si al achizitiei. Pe masura ce ne straduim sa ne intarim pozitia in diferite zone, evaluam constant nevoia de a angaja noi talente in zonele strategice din Romania si la nivel global”, a afirmat Dalla Vedova.

Printre zonele care vor avea mult de castigat in urma utilizarii tehnologiei 5G, Dalla Vedova a amintit de controlul autovehiculelor autonome, sistemele de transport inteligente, examinarile si interventiile medicale de la distanta, retelele de management din orasele inteligente, controlul in timp real al traficului, realitatea virtuala si augmentata.

Ericsson Telecommunications Romania a inregistrat anul trecut venituri totale de 773,65 milioane lei (172 milioane euro) si a inregistrat un profit net de 31,96 milioane lei (7,1 milioane euro), avand 2.840 de angajati, potrivit datelor trimise la Ministerul Finantelor.