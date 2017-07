Ideea Whyttest, companie de testare jocuri video si software, a aparut in 2007, cand Marius Potirniche a primit mandat sa gaseasca firme de outsourcing pe testare care sa acopere potentialele nevoi ale Ubisoft, angajatorul sau la acea data. „Nu stiam nimic despre aceasta piata si am fost surprins sa gasesc atat de multe firme care ofera aceste servicii. Am contactat companiile respective, am facut cateva teste pentru a vedea nivelul de calitate ce poate fi oferit si am semnat o colaborare cu cele mai promitatoare 2 firme de acest gen”, povesteste antreprenorul.

Atunci a putut sa vada ce facea bine in Ubisoft si ce faceau alte companii mai bine decat ei. „Tot atunci a aparut prima idee ca poate la un moment dat voi putea infiinta o firma care sa ofere servicii mai bune decat cele mai bune de pe piata”.

Fast forward si, in 2014, acelasi Marius pornea Whyttest care in 2016 reusea sa ajunga la 800.000 de euro cifra de afaceri, in urma unei investitii care a ajuns, dupa trei ani, la aproximativ 100.000 de euro. Compania este formata din peste 60 de specialisti in Quality Assurance (QA), in portofoliul acesteia numarandu-se astazi atat companii internationale, cat si locale. Recent, Whyttest a primit in actionariat pe Alexis Bonte, investitor in serie.

„Oportunitatea a aparut in 2014 cand un fost coleg mi-a cerut sfatul pentru externalizarea serviciilor de testare. Mi-a spus ca in 2 luni ar avea un proiect si cauta o firma de incredere. L-am intrebat daca ar fi dispus sa lucreze cu o firma nou infiintata de mine unde sa incerc sa atrag cativa veterani din industrie. Cum raspunsul a fost pozitiv, m-am pus pe treaba si am inceput sa sun oameni cu care lucrasem sau despre care auzisem ca au aceleasi valori morale. In 2 luni de la prima discutie aveam deja 4 oameni foarte buni, iar 3 dintre ei fac parte din Core Team-ul actual”, povesteste Marius Potirniche.