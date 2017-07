Vara nu este doar despre concediu si relaxare. Unii dintre noi profita de zilele libere pentru a face reparatii in casa sau pentru a schimba lucrurile prea vechi cu unele noi, mai moderne. Daca sunteti dintre cei care vor sa isi modernizeze bucataria, am ales pentru tine cateva modele de frigidere ieftine.

Nu trebuie sa cheltuiesti o avere pentru un frigider cu un consum redus de energie. In oferta eMAG sunt cateva frigidere care s-ar putea potrivi nevoilor tale si ale familiei tale. Iate-le mai jos!

Frigidere ieftine Arctic

Frigiderul Arctic ofera un consum optim de energie electrica si o economie de 24% comparativ cu produsele similare din clasa A. Are un compartiment dedicat depozitarii legumelor si fructelor, astfel ca alimentele vor fi proaspete si gustoase pentru o perioada mai lunga de timp. Frigiderele Arctic iti ofera posibilitatea de a monta usile in functie de nevoile tale si spatiul de care dispui.

Frigiderul se afla in oferta eMAG si si vinde la reducere. Vezi pretul AICI!

Reduceri eMAG: Frigider Star-Light

Frigiderul Star-Light este ideal pentru mentinerea alimentelor proaspete, fara grija facturilor ridicate la energia electrica. Acesta consuma cu pana la 20% mai putine resurse datorita clasei energetice A+. Frigiderul Star-Light dispune de spatiu de stocare mai mult decat generos pentru familia ta. In plus, este prevazut cu un sistem automat de dezghetare.

Frigider Star-Light se vinde la eMAG cu o reducere de 26%. Vezi pretul AICI!

Frigidere ieftine la oferta pe eMAG

Frigiderul ofera un consum redus de energie electrica, comparativ cu aparatele din clasa A. Toate frigiderele si combinele frigorifice Arctic sunt dotate cu un termostat usor de folosit. Acesta are scopul de a regla rapid temperatura in functie de nevoi. In plus, garnitura usilor contine aditivi speciali ce protejeaza frigiderul impotriva bacteriilor si a mucegaiului. Pastrezi mancarea in conditii de maxima igiena, prelungind totodata durata prospetimii alimentelor.

Frigiderul cu doua usi Arctic se vinde cu o reducere de 33%. Mai multe detalii despre frigider gasesti AICI!

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: Dreamstime.com