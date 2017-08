Daca vacanta de vara ti-a cam epuizat bugetul, dar vrei neaparat sa isi cumperi un telefon mai performant, la evoMAG sunt reduceri pana pe 6 august, in cadrul campaniei Summer Black Friday. Am selectat pentru tine cateva telefoane care se afla in oferta evoMAG.

Reduceri evoMAG: Telefon Mobil Sony Xperia E5

Sony Xperia E5 are un procesor Chipset cu o frecventa de 1300 MHz. O memorie RAM de 1536 MB si o memorie Flash de 16 GB. Camera Fata are 5MP, iar camera Spate, 13 MP. Are un sistem de operare Android si o versiune de sistem de operare v6.0 (Marshmallow). Capacitatea acumulatorului este de 1700 mAh. Dispune, de asemenea, de un microUSB v2.0.

Telefonul se afla in oferta evoMAG si se vinde cu o reducere de 16%. Vezi pretul AICI!

Telefon Mobil Huawei P9 Lite, la oferta pe evoMAG

Huawei P9 Lite are o camera foto principala de 13 MP cu senzor SONY IMX214, care te ajuta sa surprinzi orice imagine iti doresti. Im plus, aceasta are o apertura F2.0 care garanteaza obtinerea unor fotografii cu o calitate a imaginii ridicata. Huawei P9 lite integreaza un senzor de amprenta performant, pentru ca tu sa te bucuri de securitatea informatiilor stocate in telefon. Fiecare sunet este redat fidel datorita DSP-ului HiSilicon Hi6402 si a Smart PA-ului de 9V,integrate in noul smartphone Huawei. Cu o baterie de 3000 mAh si tehnologia de economisire a energiei SmartPower 4.0, Huawei P9 lite iti ofera timpul necesar pentru a duce la bun sfarsit toate lucrurile care conteaza.

Telefonul se vinde cu o reducere de 18%. Mai multe detalii poti afla AICI.

Telefon Mobil Apple iPhone 5S, la reducere de Summer Black Friday

iPhone 5S integreaza un senzor de aprenta, o camera foarte precisa si un sistem de operare creat efectiv pentru arhitectura de 64 biti. Noul cip A7 iti ofera o viteza CPU si grafica de pana la 2 ori mai mare decat precedentul cip A6. Chiar si mai impresionant este faptul ca iPhone 5S este primul smartphone care sa integreze arhitectura pe 64 de biti - o arhitectura intalnita pana acum doar in calculatoarele desktop. Noul coprocesor M7 este ca un ajutorul pentru cipul A7. Este creat special pentru a masura datele din accelerometru, giroscop si busola - un proces de care ar trebui in mod normal sa se ocupe cipul A7.

Telefonul se vinde cu o reducere de 19%. Vezi pretul AICI!

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: Dreamstime.com