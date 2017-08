A redus orele de munca vinerile, fara a pierde deloc din productivitate; considera ca, de multe ori, ideile mari vin pana in 25 de ani, deci tinerii ar trebui sustinuti. De asemenea, crede ca ar trebui incurajata realizarea de consortii intre companiile IT pentru ca, impreuna, sa fim o forta mai mare la nivel international. Citeste un interviu exclusiv cu Sorin Cosmescu, CEO la EXE Software.

EXE Software este o companie autohtona cu peste 15 ani vechime pe piata, specializata in dezvoltare software completa, solutii de performanta si servicii menita sa sprijine cresterea cifrelor de afaceri. Compania are peste 150 de clienti in portofoliu.

Sorin Cosmescu este unul dintre cei trei actionari ai companiei, alaturi de Gabriel Cosmescu si Razvan Udrea.

Wall-Street.ro: Care vor fi principalele provocari ale EXE Software in 2017-2018? Cu ce vor fi diferite fata de provocarile din anii anteriori?