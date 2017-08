Meteorologii au anuntat cod rosu de canicula, iar asta inseamna ca trebuie sa evitam plimbarile in aer liber si sa ne adapostim in spatii inchise si racoroase. Daca inca nu v-ati cumparat un aparat de aer conditionat, e timpul sa o faceti. Merita investitia, mai ales ca este vorba despre propriul confort. La evoMAG sunt reduceri pana pe 6 august, in cadrul campaniei Summer Black Friday, astfel ca am selectat cateva aparate de aer conditionat care se afla in oferta evoMAG.

Reduceri evoMAG: Aparat de aer conditionat KYATO

Aparatul de aer conditionat are o capacitate de racire de 3.6 KW si o capacitate de incalzire de 3.8 KW. Clasa de racire este A++. Dispune de un filtru de praf cu ioni de argint, anti-mucegai. Aparatul nu se vinde cu kit de montaj. Are mai multe functii: incalzire, auto-diagnoza, cleen, sleep si auto restart.

Aparatul de aer conditionat se afla in oferta evoMAG si se vinde la reducere. Vezi pretul AICI!

Aparat de aer conditionat LG, la oferta pe evoMAG

Aparatul de aer conditionat LG are o capacitate de racire de 9000 BTU si o capacitate de incalzire tot de 9000 BTU. Clasa de racire este A++ , iar cea de incalzire A. Dispune de display LED. Are mai multe functii: incalzire, ventilare, auto restart, dezghetare automata, dezumidificare, timer, hotstart, sleep. Kitul de instalare si montarea aparatului nu sunt incluse.

Aparatul de aer conditionat se vinde cu reducere la evoMAG. Vezi pretul AICI!

Aparat de aer conditionat Panasonic, la reducere de Summer Black Friday

Aparatul de aer conditionat Panasonic dispune de tehnologia Inverter, care ofera mai mult confort precum si un control sigur al temperaturii setate, fara fluctuatii mari. Pastreaza un ambient constant cu un consum redus de energie dar ofera si o reducere a nivelului de zgomot fata de un aparat de aer conditionat standard. Noul filtru Aerowings Panasonic de purificare capteaza virusurile si alergenii, chiar si cei cu dimensiuni micro, pentru a-i elimina din aer si a crea o atmosfera interioara curata si confortabila.

Aparat de aer conditionat Panasonic se afla in oferta evoMAG si se vinde la pret redus. Vezi AICI mai multe detalii!

