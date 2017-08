Laptopurile ieftine sunt la mare cautare printre cei care nu vor sa investeasca masiv in astfel de dispozitive si au un buget limitat. Daca te gandesti ca e momentul sa faci o achizitie, iti prezentam trei modele de laptopuri sub 1.500 de lei, aflate la reducere pe eMAG.

Un laptop nou si performant te poate ajuta sa devii mai productiv si sa iti indeplinesti task-urile cu o usurinta mult mai mare. In cazul in care esti in cautarea unui laptop ieftin, iti poti alege din cele trei modele pe care ti le-am ales din cele aflate la reducere pe eMAG.

Laptop Lenovo Ideapad 110 la reducere

Desi este un laptop entry-level, modelul Lenovo Ideapad 110 dispune de un procesor fiabil Intel Celeron, de o memorie RAM de 4 GB, un spatiu de stocare de 500 de GB, o diagonala de 15,6 inch, o rezolutie de 1366 x 768, ecran aspectuos si multiple optiuni grafice. Modelul Lenovo se afla in oferta eMag redus cu 16%, ceea ce il face o achizite buna. Detalii despre pret, aici.

Laptop ieftin la eMAG: Dell Inspiron 3567

Modelul Dell prezinta mai multe caracteristici: claritate audio extraordinara, camera web HD, rezistenta la caldura, balamale de incredere si rezistenta la sucire si rotire. Totusi, cel mai important de mentionat in cazul acestui laptop ieftin sunt: procesorul Intel Core I3, diagonala de 15,6 inch si rezolutia de 1366 X 768, memoria RAM de 4 GB si capacitatea de stocare de 1 TB. Il puteti achizitiona de aici, redus cu 32%.

ASUS X540, un laptop in oferta

Laptop-urile din Seria ASUS X540 sunt echipate cu cele mai recente procesoare, pentru un nivel foarte bun de performanta in orice situatie. Dotate cu un controller avansat pentru modulele de memorie, pana la 12GB de memorie RAM, X540 sunt platforma ideala pentru utilizarea zilnica. Modelul propus de noi are AMD Quad-Core A8-Series, diagonala de 15,6 inch, rezolutie de 1366 x 768, memorie RAM de 4 GB si o capacitate de stocare de 500 GB. Mai multe detalii despre laptop si pret gasesti aici.

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: A. and I. Kruk/Shutterstock