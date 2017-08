Traim intr-o perioada in care aproape fiecare persoana detine un smartphone si internet pe mobil, lucru ce duce la o crestere constanta a numarul utilizator de internet pe telefoane mobile. Un studiut efectuat de cei de la Google, arata ca, 53% din utilizatorii de internet pe mobil renunta la a mai vizita un site daca acesta se incarca in mai putin de 3 secunde, ceea ce nu este deloc un factor de neglijat.

In urma acestor lucruri, Google a creat proiectul open-source, numit Accelerated Mobile Pages (AMP).

Ce este AMP-ul?

AMP sau Accelerated Mobile Pages, este un framework, care dupa cum ne spune si numele, ne ajuta sa imbunatatim viteza de incarcare a paginilor web pe dispozitivele mobile. Este destinat in special postarilor/articolelor, fiind astfel prezent in acest moment pe multe siteuri de stiri si bloguri.

AMP este practic o versiune lite a siteului, in care putem folosi un numar restrans de elemente.

Lucruri pe care trebuie sa le stii cand utilizezi AMP-ul

• Elementele JavaScript nu sunt permise, tocmai din cauza ca acestea duc la o incarcare mai greoaie a siteului.

• CSS-ul se va incarca inline, adica direct in tag-ul <head> al paginii, si nu trebuie sa depaseasca 50kb.

• Imaginile vor fi incarcate doar atunci cand utilizatorul deruleaza in partea din pagina unde se afla imagina (functia lazy load)

• Imaginile se vor adauga folosind tag-ul amp-img.

• Pentru videoclipuri se va folosi tag-ul amp-youtube.

• Codul de analytics se va implementa intr-un mod diferit - detalii aici.

Un lucru important de care trebuie sa tinem cont este ca versiunea AMP este doar o alternativa pentru dispozitivele mobile, noi trebuind sa avem in continuare o versiune pentru desktok, iar de pe versiunea amp sa nu lipseasca tag-ul link rel="alternate" catre pagina principala pentru a evita o posibila penalizare din partea google pentru continut duplicat.

Inainte de a incepe implementarea AMP, va recomandam sa cititi cu mare atentie documentatia si informatii disponibile pe site-ul oficial AMP.

Cum recunosti un site care foloseste AMP?

Poti recunoaste un site care foloseste aceasta tehnologie foarte usor, dupa fulgerul din dreptul descrierei si dupa denumirea “AMP” , din lista de rezultate. In plus, pe multe siteuri veti vedea ca paginile au un link de forma site.ro/amp.

Beneficiile aduse de implimentarea AMP

Pe langa faptul ca paginile noastre se vor incarca mai rapid, implementarea AMP va avea un efect benefic si asupra pozitiilor site-ului nostru in motoarele de cautare, devenind astfel un plus important in eforturile de optimizare seo.

Desi Google a anuntat ca AMP-ul nu este un factor care o influenteaza direct , acesta cu siguranta o va face in mod indirect, deoarece viteza de incarcare a unui site este un factor important in algoritmul celor de la Google.

Acest lucru ne va ajuta sa avem si un bouce rate mai scazut, ducand astfel la alt factor luat in calcul de Google, deci inca un plus pentru pozitia noastra in pagina de rezultate.

Concluzie

Accelerated Mobile Pages nu este doar un moft, ci un lucru pe care nu ar trebui sa-l neglijam, avand in vedere ca ne ajuta sa imbunatim experienta utilizatorilor pe site si in acelasi timp ne ajuta sa ne crestem pozitia in rezultatele motoarelor de cautare.

Implementarea AMP ar putea fi facuta destul de usor in cazul siteurilor care folosesc platforma wordpress, prin instalarea unui plugin care face automat acest lucru(momentan este disponibil doar pentru postari).

Oricare ar fi modalitatea prin care doriti sa adaugati acesta tehnologie, tineti minte ca va fi un ofert care va duce la rezultate pe masura.

Opinie primita pe platforma Oamenii din Spatele Codului de la Andrei Dracsineanu, CEO al Digital Metrics, agentie SEO de marketing digital.