Niciun serviciu online nu evolueaza mai repede decat Google. Motorul de cautare al gigantului din Mountain View se afla intr-o permanenta schimbare. Aparent, interfata a ramas la fel in peste un deceniu. In practica insa, unele dintre actualizari sunt atat de discrete incat ai putea sa le treci cu vederea de fiecare data. In motorul de cautare al Google exista mici aplicatii pe care le poti gasi la cateva cuvinte distanta. Sunt instrumente online care te ajuta sa fii mai eficient, sa afli raspuns rapid la niste intrebari complexe si, in cel mai scurt timp, sa identifici o solutie la o problema fara clickuri suplimentare.

Sursa foto: Playtech.ro