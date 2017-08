evoMAG are reduceri la o multime de produse destinate elevilor. Daca esti parinte si vrei sa iti convingi copilul sa citeasca mai mult, atunci e-book-urile sunt o optiune excelenta. Cei mici nu vor mai fi nevoiti sa care dupa ei cartile voluminoase si vor descoperi placerea de a citi ca dupa o hartie adevarata. Am selectat cateva modele care se vand la reducere.

Tableta Kruger&Matz Eagle, la reducere

Tableta Kruger&Matz Eagle are un procesor Quad-Core de 1.3GHz si o placa video Mali 400 MP2. De asemenea, are o memorie RAM de 1024 MB si o capacitate de stocare de 16 GB. Memoria ii poate fi marita printr-un card optional Micro Secure Digital Card (pana la 32GB). Are o viteza de transmise a datelor 3G si Wi-Fi. Acumulatorul are o capacitate de 2700 mAh.

Tableta se gaseste la evoMAG si se vinde cu o reducere de 25%. Vezi pretul AICI!

e-book Reader Kruger&Matz, la oferta pe evoMAG

Kruger&Matz e-book are un ecran de 6 inch cu tehnologie E-ink, cea mai importanta caracteristica fiind aceea ca imita hartia adevarata. Are o memoria interna de 8 GB, care iti permite sa incarci pana la 6.000 de carti. Datorita bateriei incorporate de 1500 mAh, atunci cand este complet incarcat poti citi pana la 8.000 de pagini.

e-book Reader se vinde la evoMAG cu o reducere de 25%. Vezi pretul AICI!

e-book Reader Amazon Kindle, la reducere

e-book Reader Amazon Kindle are un ecran de 6 inch si foloseste tehnologia E-Ink cu 16 nuante de gri. Are o memorie flash de 4GB si o autonomie de pana la o luna (utilizata in regim normal cu Wi-Fi oprit). In plus, suporta mai multe tipuri de formate: Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, unprotected MOBI, PRC natively; HTML, DOC, DOCX.

e-book Reader Amazon Kindle este de vanzare la evoMAG. Vezi pretul AICI!

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: Shutterstock