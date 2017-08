De saptamana aceasta, pasagerii si soferii parteneri UBER din Romania au doua noi optiuni in aplicatia UBER: Chat si Destinatii Multiple. Acestea sunt doua din cele mai cerute optiuni de catre cei care folosesc UBER, pasageri si soferi parteneri deopotriva, spun reprezentantii companiei.

Cele doua optiuni sunt disponibile pentru o parte dintre utilizatorii din Romania, urmand ca in urmatoarele saptamani sa fie disponibila pentru toata lumea. Pentru a putea utiliza noile optiuni, utilizatorii trebuie sa instaleze cea mai recenta versiune a aplicatiei UBER.

Optiunea de Chat

La UBER, o experienta buna incepe cu o preluare fara stres, atat pentru sofer, cat si pentru pasager. Uneori, soferii si pasagerii trebuie sa ia legatura inainte de cursa pentru a semnala un blocaj pe traseu sau un punct de preluare diferit de cel din aplicatie. Pe langa optiunea de a suna, acum au la dispozitie si chat-ul, direct in aplicatie.

Cum functioneaza:

• Pentru a trimite un mesaj unui sofer partener in drum spre tine, mergi in aplicatie, selecteaza Contact si apoi Chat;

• Aplicatia va reda mesajul audio, iar soferul va confirma ca a primit mesajul doar cu o atingere a ecranului, pentru a putea sa se concentreze la drum;

• Soferii si pasagerii vor primi o confirmare ca mesajul lor a fost livrat si citit.

Destinatii multiple

Pana acum, pasagerii care doreau sa faca mai multe opriri puteau sa schimbe adresa in aplicatie cand ajungeau la prima destinatie, sau sa introduce adresa intermediara intr-o aplicatie externa de navigatie, ceea ce complica experienta UBER. De azi, pasagerii pot adauga pana la trei destinatii atat inainte de inceperea cursei, cat si in timpul acesteia.

In plus, vor vedea estimarea timpului si a tarifului pana la destinatia finala.

Cum functioneaza

• Apasa Unde/ Where to

• Selecteaza “+”

• Adauga destinatiile tale

• La fiecare oprire, soferul partener va confirma oprirea in aplicatia UBER, iar traseul catre urmatoarea destinatie se va configura automat.

• Din respect pentru timpul soferului partener, aplicatia sugereaza pasagerilor sa nu petreaca mai mult de trei minute la fiecare oprire.