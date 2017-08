Nu cred ca exista o variatie de preturi la fel de mare ca la router in prea multe alte domenii. Exista un router cu mai putin de 100 lei si cu aproape 1500 lei. In contextul in care vorbim de dispozitive al caror scop, in mare parte, este acelasi, ar fi bine sa stiti unde le instalati. Nu de alta, dar un router ieftin poate face minuni in materie de acoperire, daca aveti in vedere cat principii fizice. Desi investitia intr-un router mai scump, cu antene mai puternice, v-ar putea remedia de asemenea problema semnalului Wi-Fi in diverse zone ale casei, s-ar putea totusi sa nu fie necesara.

