evoMAG continua campania Back to School, ce se desfasoara pana pe 3 septembrie si ofera reduceri de pana la 50% la o gama variata de produse. Daca te gandesti ca e momentul sa iti cumperi un nou laptop, iti prezentam trei modele la reduceri, din oferta de toamna a evoMAG.

Reduceri evoMAG: Ultrabook Kruger&Matz Explore 1403

Cu un procesor Intel Atom, modelul ultrabook Kruger&Matz Explore 1403 este o alegere buna si se afla in oferta evoMAG redus cu 31%. Dispune de o memorie RAM de 4 GB, o diagonala de 14 inch si o rezolutie de 1920 x 1080. In schimb, pe partea de stocare, ultrabook-ul dispunde de un spatiu de stocare de 32 GB, insa alte detalii tehnice compenseaza acest lucru. Mai multe detalii despre Ultrabook Kruger&Matz Explore 1403 si pretul acestuia, gasesti aici.

Laptop ASUS, in oferta

Proiectat pentru multitasking si divertisment, laptopul Asus X550VQ din seria X este un notebook practic pentru toti utilizatorii. Cu un design elegant, avand un finisaj in cercuri concentrice, seria X adauga o nota de rafinament si eleganta.

Profilul sau este cu 5% mai subtire decat seria anterioara, gazduind un touchpad mare cu control intuitiv multi-point, mai multe porturi USB 3.0 pentru transfer rapid de date si tehnologia IceCool pentru a mentine palm rest-ul rece.

Dispune de un procesor Intel Core i5 si de o placa grafica dedicata GeForce GTX 940MX, functia Instant ON care trezeste computerul din modul Sleep in doua secunde si USB 3.0 pentru o viteza de transfer de 10 ori mai mare. Are o memorie RAM de 4 GB si o capacitate de stocare de 500 GB. Mai multe detalii, aici.

Laptop ASUS VivoBook, la reducere

Echipat cu procesor Intel Core din Generatiile 6/7, placa video din seria NVIDIA GeForce si solutii audio exclusive SonicMaster incorporand tehnologie ICEpower, modelul din Seria VivoBook Max ofera cea mai buna experienta audiovizuala disponibila pe un sistem laptop. Dispune de o memorie RAM de 4 GB, rezolutie de 1366 x 768, diagonala de 15 inch si o capacitate de stocare de 500 GB. Il gasesti redus in oferta evoMAG, aici.

Sursa foto: A. and I. Kruk/Shutterstock