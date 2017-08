Cateva sfaturi utile pentru a economisi, luna de luna, la factura de telefon.

Cunoaste-ti planul de abonament

Sa iti cunosti limitele abonamentului este esential in a reusi sa nu depasesti costul standard al facturii. Fiecare abonament ofera o cantitate specifica de minute, mesaje si consum de internet. Familiarizeaza-te cu aceste informatii – le poti afla cu exactitate in magazin, pe factura sau accesand contul de client online (in cazul in care operatorul ofera aceasta varianta) si vei stii mereu cat ai de platit.

Invata sa iti urmaresti singur costurile

Majoritatea operatorilor de telefonie mobila iti pun la dispozitie posibilitatea de a verifica costurile din timpul lunii. Acest lucru se face printr-un mesaj trimis de pe telefonul tau catre operator care iti va returna o detaliere a situatiei planului tau. Afla din magazinele operatorilor care este codul pe care trebuie sa il transmiti pentru controlul costului si obisnuieste-te sa realizezi aceasta verificare macar de doua ori pe luna.

Foloseste aplicatiile care consuma date doar cand esti conectat la WiFi

Accesul facil la internet este poate unul dintre principalele beneficii ale unui smartphone. Insa, odata cu el vin si o multitudine de aplicatii pe care le poti folosi pentru a fi mereu in contact cu cei dragi – prin mesaje, sunet si imagine. Cu toate acestea, anumite aplicatii consuma mai mult internet decat altele.

Cele mai populare aplicatii, pe care le folosim pentru a pastra legatura cu cei apropiati sunt si cele care consuma cel mai mult internet. Facebook, Instagram, Snapchat sau YouTube sunt aplicatiile care necesita consum de date asa ca recomandarea noastra este sa incerci mereu sa folosesti internet wireless cand ai oportunitatea. In acest mod vei fi sigur ca nu consumi mai multe date decat ai.

Gestioneaza-ti conexiunea la internet

Conexiunea la internet, negestionata, reprezinta unul dintre principalele motive din spatele unei facturi mai mari. Consumul excesiv al datelor mobile poate fi cauzat de diferite aplicatii care, daca nu sunt inchise, continua sa foloseasca internetul pentru a-si face actualizari si a trimite notificari.

Cea mai buna optiune este oprirea conexiunii la internet in perioada in care nu ai nevoie de ea. Aceasta setare este usor de facut si cu timpul poate deveni o obisnuinta. Foloseste internetul de la operator doar in momentele cand nu poti beneficia de o conexiune wireless si in acest fel nu vei mai fi niciodata surprins de trafic suplimentar din cauza consumului de internet.

Achita factura la data scadenta pentru a evita plata penalitatilor

Ni s-a intamplat tuturor sa uitam de achitarea facturilor la data scadenta asa ca stim ce se intampla – penalitati. Neachitarea la timp a facturii va duce la acumularea platilor de penalitate care vor creste valoarea facturii tale.

Cele mai bune metode pentru a evita aparitia penalitatilor este sa stii mereu in ce data urmeaza sa fie emisa factura si sa o platesti de indata ce ea este primita. Pentru a face si mai usor procesul, te poti interesa daca factura operatorului tau poate fi platita online si din cateva click-uri poti afla cat ai de platit, cand si cum poti face plata.

De asemenea, ai la dispozitie aplicatii dedicate pentru smart phone cu ajutorul carora poti plati direct de pe telefonul tau. Folosind aceste modalitati, nu numai ca nu trebuie sa te deplasezi in magazinul operatorului insa vei putea mereu tine evidenta datelor de emitere a facturii precum si a costurilor pe care le-ai acumulat.

"Parinti la Scoala" este un curs de tehnologie dedicat adultilor, unde acestia pot invata cum sa foloseasca mai eficient telefonul mobil.