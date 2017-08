Ideea de private browsing sau incognito a ajuns sa fie asociata cu pornografia sau, in cel mai optimist caz, cu ascunderea traficului de internet de partenerul de viata sau de un coleg cu care impartiti un computer. In realitate, aceasta functie, cu numele de Incognito Mode in Chrome, Private Browsing in Firefox si Safari sau InPrivate Browsing in Microsoft Edge si Internet Explorer este surprinzator de utila in foarte multe situatii. Din pacate, multe dintre respectivele scenarii nu sunt foarte evidente, de aici si nevoia pentru aceasta lista.

Sursa foto: Playtech.ro