Modificarea logo-ului YouTube este simpla, bula rosie fiind mutata de pe cuvantul Tube si a fost transformata intr-un buton care reprezinta functia Play, potrivit News.ro.

In afara de logo, YouTube a schimbat si designul. Testat cu un numar redus de utilizatori timp de mai multe luni, noul design reprezinta filosofia Material pe care Google a aplicat-o in decursul ultimilor ani pe majoritatea serviciilor sale. Folosit de produse precum Android, Gmail, Google Drive sau Photos, Material Design inseamna text mai clar si usor de citit si mai mult spatiu alb. Pentru asta, Google a renuntat la elemente de design care creau impresia de aglomeratie, precum umbre, efecte 3D si altele.

YouTube are facilitati noi

Dincolo de schimbarile vizuale, Google a umblat si la facilitatile YouTube. Ideea de baza, care va fi dusa la final pe o perioada mai mare de timp, este de a crea un serviciu uniform, in care aceleasi optiunii sa fie disponibile pe toate platformele. De exemplu, in prezent, Google nu ofera pe desktop unele din functiile disponibile pe telefoane si invers. Astfel, functia care permite schimbarea vitezei de redare, disponibila de multi ani pe desktop, va fi in curand implementata si in cadrul aplicatiei mobile.

La fel, unele din functiile de pe mobile vor ajunge si pe desktop. De exemplu, minimizarea player-ului video, care permite navigarea in paralel pe site, va fi disponibila si pe calculatoare.

In prezent, Google experimenteaza o noua facilitate in cadrul aplicatiei mobile, care, spera compania americana, va fi pe placul tinerilor si va genera mai multe afisari. Este vorba de navigarea de la un video la altul printr-un swipe orizontal.

De exemplu, o miscare cu degetul pe ecran de la dreapta la stanga va afisa un alt clip pe care algoritmul folosit de YouTube pentru recomandari il considera potrivit pentru utilizator. Un gest similar dar in directia inversa va realiza revenirea la clipul anterior.

Sursa foto: Shutterstock