Candy este una dintre cele mai vechi companii de electrocasnice din Europa, detinatoare de multiple patente, insa in tarile din Europa de Est, inclusiv Romania, cota de piata este redusa – sub 3%. Prezenta la IFA cu cele mai recente produse, am avut ocazia de a discuta cu CEO-ul si actionarul majoritar al companiei Candy Group, italianul Beppe Fumagalli. Familia Fumagalli a fondat brandul imediat dupa Al Doilea Razboi Mondial, la mijlocul anilor ’40.

"Desi in Romania cota de piata a Candy pe electrocasnice si in special pe masini de spalat este destul de redusa, sub 3%, per total in Europa am inregistrat cea mai mare evolutie dintre concurentii nostri. Avem in intreaga Europa o cota cumulata de 8% - Italia si Marea Britanie fiind in frunte, cu cote de circa 15%”, spune Beppe, care conduce o companie care a generat in 2016 venituri de 1,025 miliarde de euro.

Evolutia cotei de piata s-a realizat prin schimbarea “din radacina” a organizarii fortei de vanzari – “am facut schimbari majore acolo, am implementat o viziune mai clara si mai pragmatica a target-urilor”, spune, zambind, italianul.

Produsele sunt comercializate sub doua marci internationale, Candy si Hoover, precum si mai multe branduri nationale precum Rosieres (Franta), Jinling (China), Baumatic (Marea Britanie), Iberna, Zerowatt, Gasfire (Italia), Hoover-Otsein (Turcia) si Vyatka (Rusia).