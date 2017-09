Daca esti in cautarea unui laptop nou, iti poti alege din modelele aflate la reducere pe eMAG in campania “Fii de nota 10”. Laptopurile au preturile cu pana la 40% mai mici.

Reducerile eMAG la laptopuri ajung pana la 40%. Ti-am selectat 3 modele dintre care sa il alegi pe cel care crezi ca e potrivit pentru tine.

Reduceri eMAG: Acer Aspire A314-31-C4Z5

Laptopul aflat la reducere in oferta celor de la eMAG vine cu un procesor Intel Celeron Dual-Core, un display LCD LED si o diagonala de 14 inch. Capacitatea memoriei RAM este de 4 GB, iar cea de stocare a hard disk-ului ajunge la 500 GB. Il puteti cumpara cu o reducere de 31% de aici.

Laptop HP, redus cu 29%

Laptopul HP 250 G5, aflat la reducere in campania " Fii de nota 10" a celor de la eMAG, dispune de un procesor Intel Core i5, un display LCD LED cu o diagonala de 15,6 inch si o rezolutie 1920 x 1080. In ceea ce priveste memoria laptopului, acesta are o capacitate RAM de 4 GB. Hard Disk-ul are o viteza de rotatie de 5400 rpm si o capacitate de stocare de 500 GB. Puteti cumpara laptopul cu o reducere de 29% de aici.

Oferte eMAG: Acer Aspire ES1-523-89 XL

Laptopul Acer Aspire, aflat la reducere pe eMAG, vine cu un procesor Intel Celeron Dual-Core, model N3350 si un display LCD LED cu o diagonala de 14 inch si o rezolutie de 1336 x 768. Laptopul are o memorie RAM de 4 GB si o capacitate de stocare de 500 GB. Il puteti cumpara cu o reducere de 17% de aici.

Sursa foto: Sursa foto: By George Rudy / Shutterstock.com