evoMAG a dat drumul unei noi campanii de reduceri la o gama variata de produse. Back to office se deruleaza in perioada 5-10 septembrie si ofera discounturi semnificative la produse din mai multe categorii. Noi am selectat pentru tine trei produse din oferta evoMAG, reduse cu pana la 44%.

Telefon Mobil HTC Desire 10 Lifestyle

Smartphone-ul HTC Desire 10 Lifestyle este dotat cu un procesor Quad-Core 1.4GHz, sistem de operare Android si cu o memorie RAM de 3072 MB. Are o capacitate de stocare de 32 GB si, de asemenea, permite alaturarea unui card microSD. Camera frontala are o rezolutie de 5 MP, cea de pe spate de 13 MP, iar smartphone-ul are o diagonala de 5,5 inch. In plus, modelul Desire 10 Lifestyle este dotat cu functia Dual Sim. Il gasesti in oferta evoMag pe culoarea alba.

Mai multe detalii despre caracteristicile modelului HTC Desire 10 Lifestyle si pretul acestuia, redus cu 31%, gasesti aici.

Reduceri evoMAG: Tableta Samsung Galaxy Tab A

Tot in campania evoMAG Back to Office se regaseste tableta Samsung Galaxy Tab A, redusa cu pana la 25%. Cu o diagoanala de 10 si o rezolutie de 1920 x 2000 mp, tableta are un procesor Exynos 7870, o memorie RAM de 2048 MB si o capacitate de stocare de 16 GB, care poate fi extinsa prin atasarea unui card de pana la 256 GB. In plus, Samsung Galaxy Tab A este dotata cu doua camere, de 8, respectiv 2 MP.

Gasesti pretul tabletei si alte informatii aici.

Smartwatch Vector Luna Small

Un alt produs aflat la reducere in oferta evoMAG, smarwatch-ul Vector Luna are o carcasa din otel inoxidabil si o curea din piele si este rezistent la apa de pana la 50 metri. Gadgetul are o autonomie de 30 de zile dintr-o singura incarcare a bateriei si beneficiaza de mai multe interfete disponibile in magazinul din aplicatia Vector Watch.

Gadgetul este compatibil cu sistemul Android 4.4+, iOS 8+ si Windows 8.1+. Prin notificarile primite iti poti monitoriza activitatile, de la numarul de pasi, distanta zilnica parcursa, numarul de calorii consumate sau durata si calitatea somnului tau.

Mai multe detalii despre modelul Vector Watch Luna, aici.

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: Pixabay.com