Industria de gaming din Romania a inregistrat o cifra de afaceri de 145,3 milioane de dolari in 2016, in continua crestere in ultimii doi ani, arata unui studiu realizat de Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri din Romania (RGDA). Acesta mai arata ca in industrie activeaza peste 80 de studiouri, dintre care 50 dezvolta jocuri in Bucuresti.

Cifra de afaceri inregistrata la nivelul intregii industrii de gaming din Romania anul trecut a fost 145,3 milioane de dolari, in crestere fata de 2015 cand s-a situat la 137 milioane dolari si fata de 2014, cand a fost de 114,7 milioane de dolari.

Industria romaneasca cuprinde peste 80 de studiouri, dintre care peste 50 dintre acestea dezvolta jocuri in Bucuresti, in timp ce peste 16 companii isi desfasoara activitatea in Cluj, Timisoara, Brasov si Iasi. Cresterea industriei este sustinuta si de numarul mare de companii infiintate doar in 2016, 25% din totalul studiourilor de gaming.

In ceea ce priveste activitatea, 85% din studiourile din Romania sunt specializate pe dezvoltare de jocuri noi, iar 15% din studiouri se focalizeaza pe servicii de specialitate pentru industrie.

Dupa cifra de afaceri din 2016, cele mai mari companii dezvoltatoare de jocuri din Romania sunt Ubisoft Romania, Electronic Arts Romania, Gameloft Romania, Amber Studio, Bandai Namco Entertainment Romania, King Games Studio, Mavenhut, Super Hippo, Green Horse Games si AMC Pixel Factory. Industria s-a remarcat prin dezvoltarea sau co-dezvoltarea in Romania a unor titluri internationale mari precum seria FIFA, seria NFS, seria Assasin’s Creed, seria Ghost Recon, Modern Combat 5:Blackout, dar si prin jocuri dezvoltate de companii romanesti precum Door Kickers, Frozen Free Fall, Move or Die, Solitaire Arena sau Black The Fall.

Studiul RGDA a fost realizat cu ocazia celei de-a doua editii a conferintei DEV.PLAY, eveniment organizat de RGDA in perioada 11-12 septembrie 2017 la Grand Cinema&More din Baneasa Shopping City.

Asociatia Romanian Game Developers Association (RGDA) este o organizatie non-profit care isi propune sa sprijine si sa promoveze dezvoltatorii de jocuri video din Romania. Ghidata de valori solide, RGDA promoveaza integritatea, calitatea, schimbul de bune practici, respectul si ajutorul reciproc ca modalitate de dezvoltare a industriei locale. Obiectivele asociatiei sunt acelea de a informa publicul larg asupra industriei, a se asigura ca exista suficiente surse de training si educatie pentru cei care isi doresc o cariera in domeniu, a crea o comunitate stransa a dezvoltatorilor si de a reprezenta industria in fata institutiilor statului si a actorilor internationali.

