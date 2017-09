Reduceri eMAG: Mini-blender Myria

Blenderul Myria MY4158BK te ajuta sa iti iei in fiecare zi portia de vitamine. Cu blenderul Myria iti poti prepara smoothie-urile preferate. Motorul de 300W iti permite sa pregatesti rapid si eficient orice combinatie de fructe si legume moi sau congelate precum: citricele, ananas, bananele, fructele de padure sau rosiile. In mai putin de un minut, blenderul toaca fructele si gheata pentru milkshake-uri sau alte bauturi fine si cremoase. In plus, vasul portabil este rezistent la impactul cu suprafete dure si poate fi luat oriunde, fie in rucsac sau geanta.

Blenderul se gaseste in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 30%.

Cafetiere, in oferta eMAG

Cafetiera Star-Light FD 313 este usor de folosit si usor de curatat. Vasul din sticla tratata termic mentine temperatura optima si pastreaza aroma perfecta timp de cateva ore. Rezervorul este prevazut cu un indicator al nivelului apei, iar accesul pentru umplerea sa este foarte facil. Cafetiera este dotata cu o tehnologie de 1000 W. Are un sistem anti-picurare pentru intreruperea prepararii in cazul in care doriti sa intrerupeti procesul de preparare.

Cafetiera se gaseste in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 35%.

Robot de bucatarie, la reducere

Robotul de bucatarie are functii de feliere, razuire si tocare. Are carcasa din otel inoxidabil, 2 lame din otel inoxidabil, 2 trepte, si buton Pulse. Volumul recipientului este 0,5 litri si are capac cu deschidere de umplere. De asemenea, este echipat cu un sistem de blocare de siguranta. Robotul are o putere de 250 W.

Robotul de bucatarie se vinde cu o reducere de 28%.

Sursa foto: Shutterstock/ CKP1001