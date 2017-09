High-Tech Systems & Software (HTSS) este, inca, la inceput de drum in industria de tehnologii software, compania fiind lansata in 2012. De atunci insa, a crescut la 200 de angajati si are, printre altii, clienti precum E-ON, Groupama, Vodafone sau Romcolor. Am discutat cu directorul general al companiei, Bogdan Dumitrescu, despre legislatia fiscala, sfaturi pentru IMM-uri, dar si criza de specialisti IT.