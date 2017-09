Zitec, furnizor major de solutii, servicii si produse tehnologice personalizate din Romania, alaturi de Google, initiaza un program intensiv de consultanta practica in online destinat companiilor mici si mijlocii din tara. Obiectivul intalnirilor dintre expertii in online si reprezentantii IMM-urilor este cresterea ratei de intelegere si utilizare a Internetului si a solutiilor disponibile online, in conditiile in care Romania este codasa in randul tarilor UE in ceea ce priveste gradul de digitalizare al populatiei.

Astfel, antreprenori din orase ca Bucuresti, Brasov, Iasi si Constanta vor avea acces la educatie introductiva in domeniul digital. Cei din Bucuresti si Iasi sunt primii care au acces la cunostinte, sfaturi practice si consultanta in digital de la experti instruiti de Zitec in 2 hub-uri dezvoltate de Google. In perioada urmatoare vor fi demarate activitati similare in Brasov, Constanta, dar si in alte hub-uri regionale localizate in alte orase din tara.

Demersul face parte din programul Atelierul Digital, pe care Google il desfasoara in Romania din 2016, in cadrul caruia Zitec este partener.

„Imbunatatirea competentelor digitale este esentiala, avand in vedere faptul ca online-ul incepe sa traseze directiile intregului mediu de afaceri, atat la nivel global, cat si local. Cu atat mai mult cu cat Romania, desi fruntasa cand vine vorba de Internet de mare viteza si anumite performante individuale, este, de fapt, ultima tara europeana din punct de vedere al digitalizarii economice si sociale, conform ultimului studiu DESI ”, declara Alexandru Lapusan, CEO si Fondator Zitec.

In clasamentul DESI (Indicele Economiei si Societatii Digitale https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi ) pe 2017, Romania se afla pe ultimul loc intre cele 28 de state membre UE. Desi zonele urbane sunt acoperite de conexiuni in banda larga de mare viteza, iar adoptarea de catre consumatori a serviciilor mobile in banda larga se accelereaza, rata de digitalizare a economiei romanesti, inclusiv a serviciilor publice, si nivelul competentelor digitale raman scazute.

„Salutam initiativa Google si programul Atelierul Digital, menite sa intervina direct acolo unde este nevoie si sa produca un impact real in Romania ne-digitalizata. Suntem onorati ca, pentru implementarea programului de consultanta oferit IMM-urilor, Google a ales sa colaboreze cu Zitec. Evident, este vital sa existe masuri rapide la nivelul ministerelor de resort pentru a remedia situatia curenta, iar mediul privat a aratat ca este pregatit sa sustina orice proiect sau initiativa cu impact real asupra digitalizarii economiei si a serviciilor publice”, a mai adaugat Lapusan.

Potrivit datelor DESI, la nivel de digitalizare, Romania se afla in spatele unor tari din regiune precum Bulgaria, Ungaria sau Slovacia.