Peste 2 milioane de scolari si prescolari au inceput scoala pe 11 septembrie. Anul scolar incepe pentru ei cu rechizite si manuale noi. Nici mobilierul pentru cei mici nu este de neglijat. Dupa scoala, acestia petrecut ore importante acasa, facandu-si temele, astfel ca mobilierul ar trebui ales cu mare grija.

Reduceri eMAG: Scaun de birou Kring Soho

Scaunul Kring Soho este un scaun confortabil, cu spatar generos. Sezutul si spatarul sunt gandite special pentru persoanele care lucru multe ore, atat la birou, cat si acasa. Scaunul are un mecanism cu sistem hidraulic, care permite reglarea sezutului. Scaunul are brate solide si rezistente, care se regleaza in functie de inaltime.

Scaunul d birou Kring Soho se afla in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 35%.

Raft Kring Office, la oferta

Raftul Kring Office are un design modern. Dispune de numeroasele rafturi, fiind locul ideal pentru organizarea cartilor, albumelor si a obiectelor decorative. Raftul este facut din pal si metal.

Raftul se vinde cu o reducere de 34%.

Oferte eMAG: Birou Wooden Art

Biroul Wooden Art este fabricat din placi aglomerate melaminate. Realizat intr-un stil modern, biroul se potriveste foarte bine atat in living, cat si in dormitor. Biroul este foarte bine compartimentat (are cinci rafturi), fiind un loc perfect in care se pot aranja carti, agande, etc. Grosimea blatului este de 18 mm, are o inaltime de aproape 74 de cm si o lungime de 120 cm.

Biroul se afla in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 31%.

Sursa foto: Shutterstock.com / Room27