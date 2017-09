Mark Zuckerberg, fondator si CEO Facebook, este unul dintre cei mai renumiti manageri din intreaga lume, a carui activitate este urmarita, pe platforma de socializare creata de catre acesta, de peste 94 de milioane de oameni. Am adunat mai jos cateva lucruri pe care s-ar putea sa nu le stii despre el.

Devenit cunoscut in urma succesului rasunator pe care Facebook l-a avut in intreaba lume, Mark Zuckerberg este vazut de multi ca fiind o fire linistita, un familist si un mare sustinator al proiectelor caritabile, acesta investind miliarde de euro in cercetari medicale pentru combaterea mai multor afectiuni. Ti-am pregatit mai jos 8 lucruri pe care s-ar putea sa nu le stii despre el.

8 lucruri pe care nu le stii despre Mark Zuckerberg

A fost ofertat de Microsoft inainte de a termina liceul

In clasa a 12-a a creat, impreuna cu Adam D”Angelo, o aplicatie numita Synapse Media Player, un MP3 player care urmarea melodiile preferate ale utilizatorului si realiza playlist-uri in functie de cautarile pe care acesta le facea. Microsoft a incercat sa achizitioneze atat compania cat si pe cei 2 cofondatori, insa, in loc sa accepte oferta, cei doi au brevetat tehnologia creata si s-au inscris la colegiu.

Pasionat de programare inca din copilarie

La varsta de 12 ani a creat un program de mesaje instant, numit ZuckNet, care sa il ajute pe tatal lui, de meserie dentist, sa afle cand ajung pacientii la consultatii.

Nu si-a dorit niciodata sa vanda platforma

Numeroase companii de prestigiu precum NewsCorp, MySpace, Viacom, Yahoo, NBC, Microsoft si Google si-au manifestat interesul pentru platforma Facebook , insa Zuckerberg a declarat intotdeauna ca pastreaza nu este de vanzare.

Pana si cainele sau este celebru pe Facebook

Beast, cainele lui Zuckerberg, are propria pagina de facebook cu mai mult de 2 milioane de like-uri. Fiica fondatorului Facebook este una dintre fane, Mark declarand ca primul cuvant pe care l-a pronuntat a fost “caine”.

12 persoane se ocupa de administrarea contului sau de Facebook

Mark Zuckerberg a declarat ca o echipa de 12 oameni se ocupa de contul sau de Facebook. Acestia monitorizeaza comentariile, scriu postarile si se ocupa si cu fotografiile care ajung sa fie postate pe pagina acestuia.

Nu poate fi blocat pe Facebook

Lui Mark Zuckerberg ii puteti da doar unfollow. In momentul in care incercati sa il blocati pe el sau pe sotia sa, va veti lovi de un mesaj care va va informa ca acest lucru nu este posibil.

Ii place sa faca sport

Si-a propus ca pe tot parcursul anului 2016 sa alerge 587 de kilometri. A reusit sa indeplineasca aceasta provocare la jumatatea verii.

Si-a creat propriul majordom virtual

Inspirat de majordomul virtual care il ajuta pe Robert Downey Jr. in filmul “ Iron Man”, fondatorul Facebook s-a pus pe treaba si si-a creat, cu ajutorul inteligentei artificiale” propriul “Jarvis”. Asistenul virtual foloseste vocea lui Morgan Freeman pentru a comunica cu fondatorul Facebook.