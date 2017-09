Compania de solutii IT Stefanini, cu operatiuni in 39 de tari si 88 de birouri in intreaga lume, l-a numit pe Farlei Kothe Vicepresedinte pentru regiunea EMEA in cadrul companiei. De la Bucuresti, Farlei va coordona activitatea diviziei de dezvoltare de aplicatii software.

”Farlei are nu doar ani multi de experienta in cadrul companiei, in cadrul centrului de dezvoltare de aplicatii software, dar si abilitati foarte bune de relationare cu cei din jur si un excelent background antreprenorial care se potriveste foarte bine cu viziunea Stefanini”, spune Marco Stefanini, fondator si CEO global al companiei.

Din pozitia de Vicepresedinte pentru regiunea EMEA, Farlei raspunde de definirea intregii strategii pentru divizia de dezvoltare de aplicatii din tarile pe care le coordoneaza si gestioneaza echipele de vanzari, de pre-vanzari si de livrare catre client.

Farlei s-a alaturat companiei Stefanini in 2009, pe pozitia de Manager in cadrul centrului de dezvoltare de aplicatii (ADC), cu misiunea de a construi o echipa de la zero. In doi ani, a ajuns sa coordoneze 200 de oameni si sa deserveasca impreuna cu acestia nu mai putin de 20 de clienti, gestionand venituri de peste 20 de milioane de reali brazilieni (aprox. 12 milioane USD).

In 2013, Farlei Kothe a fost numit Director Regional in cadrul companiei, fiind responsabil de coordonarea mai multor centre ADC din Brazilia, printre care Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro si Juiz de Fora.

Farlei a venit in echipa Stefanini dupa 11 ani de antreprenoriat, timp in care a fondat nu mai putin de 3 start-up-uri, toate in IT.

”Am avut propria mea companie inca inainte sa termin facultatea”, povesteste Farlei. ”Dupa o experienta indelungata ca antreprenor in IT, am simtit ca devin prea tehnic si ca ma indepartez de gandirea strategica de business. Am urmat numeroase cursuri de marketing si de business si, dupa absolvirea MBA-ului, am simtit nevoia sa vad cum se misca lucrurile si intr-o corporatie gigant. Asa am ajuns in Stefanini si nu mi-am mai dorit sa plec”.

Farlei Kothe este licentiat in Analiza de sisteme, absolvind in 2000 Universitatea UNISINOS din Brazilia si are un POS Degree in Business si un MBA in IT Strategy Management. Vorbeste fluent limba engleza, are cunostinte bune de limba spaniola si in prezent urmeaza cursuri de limba romana.