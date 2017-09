Oracle reduce costurile prin mutarea echipelor de suport pan-Europene catre Romania, intr-o miscare care ar putea duce la sute de disponibilizari in alte tari din regiune, in favoarea Romaniei, scrie The Register , intr-un material exclusiv.

Potrivit The Register, echipele de suport din Europa numara in prezent 424 de persoane, dintre care 137 se afla in Romania. Tarile afectate sunt Germania (77 de persoane), Spania (67 de angajati), Franta (55) si Marea Britanie (53).

Potrivit unui document intern consultat de sursa citata, angajatii echipelor franceze si italiene isi vor inceta activitatea la sfarsitul acestui an, in timp ce pentru Germania si Spania termenul de incetare a activitatii este prevazut in trimestrul al doilea din 2018. Activitatea de suport nocturn va fi incredintata echipelor indiene, care totalizeaza 200 de angajati.

The Register se bazeaza pe comunicari interne din companie.