Deschiderea biroului din Romania succede achizitia de catre compania americana a producatorului local de ceasuri inteligente, Vector Watch, tranzactie ce a avut loc la sfarsitul anului 2016.

La evenimentul de deschidere au participat si cei doi fondatori ai companiei, James Park (CEO) si Eric Friedman (CTO), veniti pentru prima data in Romania.

”Echipa Vector Watch a realizat un produs care a demonstrat ca are nu doar performante tehnice, dar si o viziune deosebita. Este incredibil cat de repede am reusit sa ne integram si sa devenim o companie unita, cu aceeasi cultura si motivatie. Ne dorim ca prin produsele Fitbit sa producem un impact puternic si sa militam pentru un stil de viata cat mai sanatos. Suntem incantati sa lucram alaturi de echipa din Bucuresti si sa dezvoltam proiecte tehnologice avansate, care sa imbunatateasca vietile oamenilor”, mentioneaza Eric Friedman, CTO Fitbit.

In prezent, compania are peste 20 de tipuri de pozitii deschise, Fitbit cautand pentru biroul din Bucuresti tineri care doresc sa se specializeze in activitati precum firmware engineering, software development, product management, design si nu numai. Sunt deschise, totodata, pozitii pentru specialisti IT cu experienta, care sa sustina dezvoltarea tehnica a produselor Fitbit la nivel global. Numarul de angajati pe care compania ii poate absorbi nu este, insa, limitata. "Totul tine de talentele pe care le gasim in piata", puncteaza fondatorii companiei.

Centrul Fitbit are sediul la etajul al doilea al cladirii de birouri aflate pe Bulevardul Aviatorilor 8 din Piata Victoriei, una dintre cele mai moderne cladiri de birouri din Capitala. In cadrul companiei din Bucuresti se regasesc toate departamentele care asigura dezvoltarea de produse performante si inovatoare, de la dezvoltare de produs, pana la design si cercetare. Alaturi de acestea se gasesc o multitudine de discipline de dezvoltare software, de la firmware, la mobile si cloud.

"Plecand de la echipa care a creat prima platforma de ceasuri inteligente din Romania, construim de la inceputul anului biroul Fitbit din Bucuresti, pe care il lansam azi in casa noua. Suntem bucurosi ca deja unii dintre cei mai buni specialisti din domeniul IT din Romania ni s-au alaturat. Cu totii suntem pasionati de tehnologie si vrem sa construim un viitor mai sanatos si mai echilibrat. Mediul de lucru este identic cu cel din biroul din San Francisco, cu spatii largi si cu oameni foarte deschisi si prietenosi. Lucram impreuna si ne si relaxam in multele zone de distractie si recreere, care reprezinta un adevarat hub de inspiratie. Mai mult, fiindca suntem direct implicati in cercetare, ideile noastre ajung sa fie puse in aplicare si sa schimbe, in bine, milioane de vieti din intreaga lume. In cadrul Fitbit vrem sa ii aducem la aceeasi masa pe cei care, prin creativitatea lor, deschid mintile celorlalti si fac lumea un loc mai bun", a declarat Andrei Pitis, VP Engineering & Head of Bucharest Office.

Fondatorii companiei spun ca achizitionarea Vector Watch a fost realizata in special datorita pasiunii pe care actionarii business-ului aratau pentru produse, dar si pentru ca au gasit in Romania o echipa extrem de bine pregatita.

Eric Friedman (foto sus), cofondator al companiei, subliniaza ca este interesat sa investeasca in continuare in Romania si sa gaseasca continuu talente in piata. "Cand ne-am intalnit cu Andrei in San Francisco, in urma cu peste un an, i-am vazut in ochi pasiunea pentru ceea ce facea - si a contat mult si acest lucru, pe langa echipa excelenta si produsele foarte bune", spune Eric.



"Nu avem un numar fix de oameni pe care ii cautam, insa cautam pe cei mai buni. Unele organizatii se focuseaza pe numarul de oameni, noi pe calitatea lor. Acum avem circa 100 de persoane in noul sediu, insa putem sa absorbim oricati oameni gaseste Andrei si echipa".

Produsele Fitbit se vand in peste 45.000 de magazine din lume, in 55 de tari. Fitbit a platit 15 milioane de dolari pentru jucatorul local Vector Watch, achizitionand, in proces, si echipa de cateva zeci de oameni a Vector.

Fitbit are 55.000 de magazine la nivel global, compania este prezenta in 65 de tari, avand 50 milioane de utilizatori. Compania a generat 2,2 miliarde $ venituri anul trecut.