Andrei Pittis, unul dintre cei mai titrati antreprenori romani, a subliniat astazi, in cadrul evenimentului Fitbit prin care compania a intrat oficial in tara, ca nivelul salarial este mai mult un factor demotivator decat motivator. “Provocarea este sa atingi pragul pietei sau sa-l depasesti. Daca esti sub acest prag, devine un factor demotivant. Altfel, salariul nu mai este, deja, diferentiator in industria R&D, software si IT”, spune Pitis.

Pentru a mentine oamenii motivati in cadrul Fitbit, companie care a cumparat anul acesta Vector Watch, acestia primesc actiuni in cadrul companiei, dar, cel mai important, “actiunile lor sunt resimtite la nivel global. Fiind o companie profund antreprenoriala, orice angajat al companiei, oriunde s-ar afla, de la interni la top manageri, pot veni cu idei care sa fie implementate. Mai mult, noi chiar schimbam viata oamenilor, ii facem mai sanatosi, in mod direct, si aceste lucruri, cumulate, ne asigura ca angajatii nostri nu pleaca la concurenta”, puncteaza oficialii Fitbit.

Andrei Pitis spune ca toti cei 30 de oameni care erau angajati la Vector Watch anterior au ramas in cadrul Fitbit.

Doua dintre principalele provocari ale Fitbit in prezent, care se rasfrang si asupra echipei de 100 de oameni aflata deja in Romania, sunt crearea unui balans intre autonomia bateriilor bratarilor/ceasurilor inteligente, si gasirea “celor mai bune talente din piata”. R&D-ul Fitbit din Romania este al doilea ca marime pentru companie, dupa cel din San Francisco, HQ-ul producatorului american.

Fondatorii companiei, prezenti in tara pentru cateva zile, James Park (CEO) si Eric Friedman (CTO), subliniaza ca s-au obisnuit de-a lungul a 10 ani de activitate sa intampine, frecvent, provocari, dileme si probleme de aproape orice natura. “Trebuie sa uiti cat mai repede partile negative, pentru a putea dormi noaptea, dar sa inveti din ele. Dupa un timp insa, devine ceva normal si atunci, cu ceasul la mana pentru a-ti masura profunzimea somnului si parametrii de sanatate, dormi cu adevarat bine. Nu prea mult, dar bine”, zambeste James.

Inca o provocare pe piata din Romania este ca firma sa reuseasca sa organizeze evenimente sportive si tehnologice in viitorul apropiat.

Intrebati daca pretul ceasurilor/bratarilor inteligente va creste in continuare, similar cu pretul smartphone-urilor, fondatorii Fitbit spun ca “nu cred ca vom vedea Fitbit de 1.000 $ curand”, referindu-se la pretul iPhone X, recent prezentat de Apple.

“Trebuie ca produsele noastre sa poata fi cumparate de oricine, de aceea lansam produse cu preturi pornind de la 50 $ si ajungand la 300 $, Ionic”. http://l.profitshare.ro/l/3851448 Ionic de la Fitbit are autonomia bateriei de 4 zile.

“Am putea lansa produse cu o autonomie de 10 zile, insa preferam sa introducem facilitati si functiuni noi, utile, “luand” astfel cateva zile din aceasta durata. Inca un lucru foarte incitant la aceasta industrie – flexibilitatea”, mai spun fondatorii companiei.

Se pare ca aceasta flexibilitate, dar si atmosfera din jurul brandului Fitbit il mentine si pe Andrei “conectat”. Acesta spune ca nu are in plan, cel putin in prezent, lansarea unui nou business. “Nu, chiar ma simt excelent aici, cu ceea ce fac. Este si provocator si placut, simultan”.