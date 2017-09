Daca vrei sa faci cateva schimbari in bucatarie, poti sa profiti de reducerile de la eMAG. Electrocasnicele sunt la oferta saptamana aceasta. Daca vrei sa iti faci stocuri de fructe si legume de toamna, atunci ai nevoie de un frigider sau de o combina cu compartimente spatioase, care sa le pastreze proaspete.

Frigider cu doua usi Arctic, printre reducerile eMAG

Frigiderul are o clasa de energie A+, care ofera un consum redus de energie electrica. Legumele si fructele de toamna pot fi depozitate in compartimentul spatios creat, astfel ca vor ramane proaspete pe o perioada mai lunga de timp. Frigiderul are, de asemenea, rafturi ajustabile pozitionate pe usa, pentru depozitarea sticlelor sau borcanelor. Deloc de negligat, garnitura usilor are aditivi care protejeaza frigiderul impotriva bacteriilor.

Frigiderul cu doua usi Arctic se afla in ofera eMAG si se vinde cu o reducere de 29%. Vezi pretul AICI!

Saptamana electrocasnicelor eMAG: Combina frigorifica incorporabila Whirlpool

Combina are un volum total de 275 de litri (80 de litri, congelator, 195 de litri, frigider). Frigiderul are un sistem automat de dezghetare. Dispune de 5 rafturi si de un compartiment de legume si fructe. Congelatorul are un sistem manual de dezghetare si dispune de 3 compartimente. Combina are o functie de super-racire si un sistem antibacterian. De asemenea, dispune de o noua tehnologie datorita careia alimentel se vor mentine proaspete de pana la 4 ori mai mult timp.

Combina se vinde cu o reduce de 40%. Vezi pretul AICI!

Oferte eMAG: Congelator Zanussi

Congelatorul are o capacitate mare, astfel ca puteti cumpara toate alimentele de care aveti nevoie o singura data si le puteti depozita cu usurinta. Acesta dispune de un buton "quick-freeze" care congeleaza rapid alimentele recent adaugate pentru o prospetime maxima. Aveti nevoie sa vedeti exact ceea se afla in congelator inainte de a pleca la cumparaturi? Sertarele acestuia sunt transparente, astfel ca puteti vedea usor in interiorul lor, chiar si atunci cand sunt inchise.

Congelatorul Zanussi se afla in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 24%. Vezi pretul AICI!

