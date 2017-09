Iubitorii de iPhone au fost cu ochii pe lansarea celor de la Apple care si-au prezentant saptamana aceasta varfurile de gama. Actorul principal a fost modelul iPhone X, acesta atragand cea mai mare atentie, insa nici celelalte doua modele, respectiv iPhone 8 si iPhone 8 Plus nu s-au lasat mai prejos si s-au remarcat prin noile caracteristici. Pretul anuntat, in cadrul lansarii, pentru iPhone X este de 999$, in cazul in care nu doresti sa dai aceasta suma pentru un smartphone, iti prezentam 3 modele ale celor de la Apple, reduse cu pana la 26%, prezente in oferta celor de la eMAG.