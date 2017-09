eMAG are reduceri de peste 50% la o gama variata de vehicule electrice. Pentru cei care nu sunt fani trotinere, exista si alte optiuni: scuter electric, monociclu electric si biciclu electric. Acestea sunt, in cele mai multe cazuri, mai usoare decat trotinetele electrice si au o autonomie destul de mare a bateriei.

Reduceri eMAG: Scuter electric

Scuterul electric Hoverboard este dotat cu echipat cu motoare de 1000 W, care dezvolta o viteza de pana 20 kilometri pe ora. Este usor de folosit chiar si de catre copii, deoarece este dotat cu un sistem de control care creste stabilitatea in timpul mersului. Are o autonomia a bateriei de pana la 20 kilometri, la o singura incarcare de la priza. Are o greutate de 10 kilograme si suporta o greutate maxima de pana la 120 de kilograme.

Scuterul electrice se afla in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 56%. Vezi AICI mai multe detalii!

Biciclu electric, in oferta eMAG

Biciclul electric este ideal pentru cei care vor sa evite aglomeratia din trafic. Atinge o viteza maxima de aproximativ 18 km/h si poate parcurge o distanta maxima de 22 de kilometri. Capacitatea bateriei este de 4,4Ah, iar timpul de incarcare este de 4 ore. Biciclul are o greutate de 13 kilograme si suporta o incarcatura de maxim 100 de kilograme.

Biciclul electric se vinde cu o reducere de 39%. Vezi pretul AICI!

Monociclu electric, la reducere

atinge o viteza maxima de circa 18 km/h (are o alerta de viteza activata la 12 km/h). Bateria (130 Wh) are o autonomie de incarcare de 18-23 de kilometri (poate varia in functie de greutatea pasagerului, conditiile de munca si temperatura ambientala). In cazul in care nivelul bateriei scade sub 15%, toate cele patru lumini vor clipi si alarma va emite un semnal sonor. Monociclu are o greutate de aproape 10 kilograme si suporta o greutate de maxim 120 de kilograme.



Monociclul se afla in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 60%. Vezi pretul AICI!

Sursa foto: Shutterstock/ ProStockStudio