Ecosistemul startup-urilor de tehnologie din Romania si forta de munca specializata din acest domeniu este scos in evidenta de jurnalistii de la Financial Times , care trec in revista mai multe tranzactii importante ale companiilor romanesti dar si evolutia acestui mediu care devine din ce in ce mai pregnant la nivel international.

Achizitia de la inceputul anului 2017 a companiei romanesti Vector Watch, de catre americanii de la Fitbit, dar si preluarea Clever Taxi de catre myTaxy, companie detinuta de Daimler, pare sa le confirme celor de la Financial Times ca piata interna a companiilor de tehnologie din Romania devine una din ce in ce mai solida, iar forta de munca din acest domeniu este una specializata.

“Ceea ce mi se pare impresionant este numarul activ de tineri antreprenori in domeniul tehnologiei, care au imaginatia si puterea de a provoca ecosistemul global al startup-urilor”, a declarat Eric Friedman, cofondator Fitbit care a mai adaugat ca “ segmentul de startup-uri tech din Romania are o evolutie buna”.

Jurnalistii de la Financial Times subliniaza si importanta industrie de outsorcing a serviciilor IT, descriind-o ca fiind o destinatie preferata pentru companiile straine, salariile decente din domeniul IT si pretul chiriilor, la jumate fata de cele din Berlin, facand ca orase precum Timisoara, Cluj si Brasov sa dezvolte un mediu atractiv pentru startup-urile din domeniul tehnologiei.

Jurnalistii publicatie straine scot in evidenta si faptul ca multe companii din strainatate au "ADN romanesc", facand referire la achizitia startup-ului LiverRail de catre Facebook in 2014, cand guvernul roman si presa au scos in evidenta faptul ca 2 dintre fondatori erau romani iar compania avea sediul in Cluj. Acestia vorbesc si despre compania UberVu, preluata de catre canadienii de la Hootsuite in 2014, care de asemenea a fost fondata de catre cetateni romani.

"Este normal ca antreprenorii din zona tech din tari mici si din piete aflate in dezvoltare sa se mute in zone precum Silicon Valley, Berlin sau Londra pentru a profita de avantajul unui ecosistem dezvoltat in care au mai multe sanse sa intalneasca investitori si parteneri, avand in vedere ca finantarea in Romania este greu de obtinut" conform lui Peter Barta, investitor si manager al unui fond de investitii, care mai adauga faptul ca majoritatea finantarilor vin din partea statului prin intermediul subventiilor sau a facilitatilor fiscale, comunitatea de business angel fiind mai putin dezvoltata.

Startup-urile romanesti au primit investitii de 11,3 milioane de euro in 2016, in timp ce valoarea totala a exit-urilor a ajuns la 72 de milioane de euro. In primele 8 luni din 2017, investitiile in startup-uri au ajuns la 38,5 milioane de euro. Aceasta suma a fost influentata foarte mult de investitia de 30 de milioane de dolari, primita de catre startup-ul UiPath, conform informatiilor oferite de catre Bogdan Ceobanu, membru al Comisiei Europene, citat de catre Financial Times.

Sursa foto: By Derek Brumby / Shutterstock.com