iOS 11 a fost lansat de catre cei de la Apple pe 19 septembrie si vine cu o serie de specificatii care au fost asteptate cu nerabdare de catre o parte dintre detinatorii de iPhone, iPad si iPod. Am ales 10 update-uri aduse de noul sistem de operare pe care le vei regasi in materialul de mai jos.

La 24 de ore de la lansare, iOS 11 a ajuns deja la 10,63% dintre posesorii de device-uri compatibile, conform platformei de analytics Mixpanel. Acestia se pot bucura in acest moment de noile update-uri aduse de ultimul sistem de operare. Device-urile compatibile pentru iOS 11 le puteti vedea in captura de mai jos, facuta pe site-ul Apple.

screenshoot: apple.com

In cazul in care nu aveti deja noul sistem de operare al celor de la Apple, va prezentam mai jos 10 lucruri noi pe care le aduce iOS 11 si care v-ar putea convinge sa il instalati, conform techradar.com.

10 lucruri noi pe care le aduce iOS 11

1. Tastatura de pe iPad se bucura de noi shortcut-uri datorita iOS11

Tastura de pe iPad se bucura de o serie de shortcut-uri dupa instalarea sistemului de operare iOS 11. In butoanele afisate pe tastatura sunt integrate si semnele la care aveati acces doar prin intermediul trecerii la o alta sectiune. Pentru a avea acces la ele trebuie sa aplicati o apasare mai indelungata la nivelul butonului pe care sunt indicate. De exemplu, pentru @ trebuie sa tineti apasat pe A.



2. Noi functionalitati pentru Apple Pencil si Notes

Apple Pencil se bucura de o serie de functionalitati noi. Acesta va putea fi folosit pentru modificari in PDF, la nivelul fotografiilor sau in aplicatia Notes, care de asemenea beneficiaza de o serie de upgrade-uri, printre care si un scanner pentru documente. Acesta permite recunoasterea si scanarea documentelor care sunt asezate in fata camerei.

3. Functia de Drag and Drop pentru iPad adusa de catre iOS11

Functia de Drag and Drop debuteaza pe iPad datorita sistemului de operare iOS 11 si lanseaza instant aplicatii in modul split-screen atunci cand le glisati pe ecran. In plus, puteti copia continut dintr-o aplicatie in alta printr-o simpla selectare si mutare a acestuia.

4. Modificari la nivelul aplicatie Apple Pay

Apple Pay le va permite utilizatorilor sa realizeze transferuri peer-to-peer(de la persoana la persoana). Asadar, in urma autentificarii, prin intermediul aplicatiei iMessages veti putea trimite bani prietenilor.

5. Redesenarea aplicatiei App Store dupa instalarea iOS 11

Noul format al App Store se bucura de o interfata noua, cu imagini mai mari, iar concentrarea se pune mai mult pe categoriile "Games" si "Apps" pentru a scoate in evidenta cele mai bune aplicatii din aceste zone. Prin aceste schimbari, cei de la Apple au declarat ca vor ca descarcarea aplicatiilor sa redevina la fel de populara ca acum 9 ani.

6. O noua aplicatie Files

Noua aplicatie Files aduna la un loc toate fisierele pe care le ai incarcate in serviciile de tip cloud, precum iCloud Drive, Dropbox, Box etc. Astfel, veti avea acces mai usor la fisierele voastre si productivitatea vi se va spori.

7. Modernizarea Centrului de Control

iOS 11 schimba extrem de mult felul in care era organizat acest meniu de control, grupandu-l intr-o singura pagina unde vei gasi toate optiunile. Acesta poate fi dezactivat in momentul in care sunteti intr-o aplicatie.

8. Platforma de realitate augmentata



In urma instalarii sistemului de operare iOS 11 veti avea la dispozitie o platforma de realitate augmentata numita ARKit. Va puteti bucura de ea descarcand una dintre numeroasele aplicatii, ce folosesc realitatea augmentata, din App Store.



9 .O noua bara de aplicatii pentru iPad

Noua bara de aplicatii de care veti dispune in urma trecerii la iOS 11 o poti accesa, indiferent de aplicatia in care va aflati, printr-o simpla glisare de jos in sus facuta pe ecranul tabletei. Astfel, beneficiati de un acces mai rapid la aplicatiile voastre favorite.

10. Harti cu interioarele cladirilor pe Apple Maps si navigare ghidata

Trecerea la iOS 11 aduce imbunatatiri si in ceea ce priveste aplicatia Apple Maps. In cadrul acesteia au fost implementate harti ale mall-urilor si aeroporturilor din mai multe orase de pe glob. Mai mult de atat, aplicatia are de acum si navigare ghidata pentru benzile de circulatie , astfel ca veti sti banda pe care trebuie sa stati pentru a realiza anumite schimbari ale directiei de mers.

Sursa foto: Dreamstime.com / Shutterstock.com