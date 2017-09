Compania Nationala Posta Romana a finalizat lucrarile de modernizare si reabilitare a doua sedii importante din zona Moldovei. Cu investitii in valoare de aproximativ 2,5 milioane de lei, Posta Romana isi intampina clientii in cladiri moderne asigurand, altfel, conditii pentru desfasurarea prestatiilor postale la standarde europene.

Conducerea interimara a companiei a prioritizat planul de modernizare a cladirilor, pentru anul 2017, astfel incat au fost executate lucrari de reabilitare si reamenajare la mai multe sedii din tara.

Astfel, incepand cu luna octombrie 2017, clientii Postei Romane, din Iasi, sunt asteptati intr-un sediu renovat si adus la un standard modern de functionare. Cladirea adaposteste Oficiul Zonal de Posta, Oficiul Postal de Distribuire, Casieria judeteana, Depozitul de timbre, Oficiul Postal Express si Ghiseul Postal.

Investitia totala se ridica la valoarea de aproximativ 2,2 milioane de lei si a cuprins: lucrari de reabilitare a fatadelor cladirii, lucrari de arhitectura, de inlocuire a instalatiilor electrice, termice si sanitare, proiectarea si executia unui sistem electronic de securitate (sistem de detectie si alarmare la efractie) si sistem de control acces in zona casieriei judetene, achizitia unei sistem de televiziune cu circuit inchis (CCTV), proiectarea si executia unui sistem de detectie si alarmare la incendiu, dar si numeroase lucrari de reabilitare la interiorul cladirii. Totodata, s-au creat noi incaperi pentru IT, Track&Trace, vestiare, dar si un ghiseu de acces pentru OP Express, in Sala Publicului.

Clientii sunt asteptati in sediul din Strada Silvestru nr. 2, incepand cu luna octombrie, cand se va inaugura cea mai moderna cladire a Postei Romane, din zona Moldovei.

„Incercam, permanent, identificarea unor solutii financiare pentru reabilitarea cat mai multor cladiri in care ne desfasuram activitatea. Prin realizarea obiectivelor de investitii si a lucrarilor de interventii, urmarim tehnologizarea serviciilor postale la standarde europene, crearea unor conditii ambientale cat mai placute pentru clienti, imbunatatirea conditiilor de munca pentru salariati, precum si pastrarea unei imagini de brand a Postei Romane. Continuam astfel, strategia investitionala pe termen mediu si lung a Postei Romane”, a spus Directorul General, Andrei Stanescu.

In acest context, a fost modernizat si Oficiul Postal 1 Focsani, cu o investitie de aproximativ 243.000 de lei. Pentru acest sediu au fost executate: lucrari de arhitectura la exteriorul cladirii, de inlocuire a circuitelor electrice si termice existente, precum si lucrari de modernizare si amenajare a interiorului.

Posta Romana se preocupa, in permanenta ca, in functie de disponibilitatile financiare, sa aloce fonduri necesare reabilitarii sediilor sale din toata tara.

Posta Romana este o companie nationala infiintata conform Legii 31/1990, si nu o institutie publica. Ea functioneaza pe gestiune economica, ceea ce inseamna ca isi formeaza singura veniturile din contracte comerciale si, prin urmare, se autofinanteaza. Posta Romana este detinuta de statul roman, prin Ministerul pentru Societatea Informationala, in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea (FP) in proportie de 25%. Compania detine cea mai mare retea de distributie la nivel national, insemnand peste 80% din totalul subunitatilor postale care opereaza, in prezent, in Romania. Peste 19 milioane de locuitori beneficiaza de serviciile Postei Romane si peste 7,5 milioane de adrese sunt acoperite de reteaua postala proprie.