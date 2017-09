“Operatorii privati trebuie sa implineasca reglementari riguroase si sa demonstreze TfL ca fac acest lucru, pentru a opera. TfL trebuie de asemenea sa fie satisfacut ca un operator este pregatit din toate punctele de vedere pentru a detine o licenta”, a transmis, astazi, TfL.

Organismul de reglementare a subliniat ca Uber Londra a demonstrat lacune pe mai multe segmente ce tin de siguranta, scrie Techcrunch.com.

Felul in care raporteaza incalcari ale legii;

Felul in care sunt obtinute certificatele medicale;

Felul in care sunt obtinute Enhanced Disclosure and Barring Services;

Felul in care compania a explicat folosirea Greyball in Londra – un software care poate fi folosit pentru a bloca organismele de reglementare pentru a avea acces neingradit si complet la aplicatie si oprirea oficialilor de a isi implini datoria de reglementare.

Uber va contesta aceasta decizie.

Tom Elvidge, CEO al Uber in Londra, a declarat la scurt timp dupa anuntul TfL ca 3,5 milioane de londonezi folosesc aplicatia si mai mult de 40.000 de soferi sunt licentiati, “aceasta decizie lovind negativ in toti acestia. Daca aceasta decizie de a bloca aplicatia in Londra va ramane in picioare, peste 40.000 de soferi licentiati vor ramane fara munca si, mai mult, londonezii vor ramane fara un mijloc de transport in comun”.

Totodata, CEO-ul Uber Londra spune ca gigantul american s-a conformat intotdeauna cerintelor TfL si a raportat incidentele serioase, avand o echipa dedicata care lucreaza indeaproape cu politia.

Primarul Londrei tine partea TfL in aceasta lupta.